У Росії злетіли сім Ту-95, здатні нести ракети – військові

З російського аеродрому «Оленья» злетіли сім винищувачів Ту-95, повідомило ввечері 5 серпня оперативне командування «Південь».

«Зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації. Сім Ту-95 злетіли з аеродрому «Оленья». Ці винищувачі на підвісці можуть нести ракети Х-101 і Х-555. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. У разі небезпеки переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.

Після 18-ої години 5 серпня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск Росією ракет, зокрема «Кинджалів».

Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Влада без подробиць повідомила про ракетний удар по околицях міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети під час удару 5 серпня були спрямовані по «Мотор Січі» у Запоріжжі і по Хмельниччині.

Офіційних даних військових про кількість запущених і збитих ракет наразі немає.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.