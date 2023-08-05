Війська РФ обстріляли центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

Російські військові ввечері 5 серпня обстріляли центр переливання крові на Харківщині, внаслідок чого є загиблі і поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Куп’янська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу», – написав голова держави у соцмережах.

Інші подробиці поки що невідомі.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про обстріл Росією України ракетами, зокрема «Кинджалами» і «Калібрами».

Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Влада без подробиць повідомила про ракетний удар по околицях міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети під час удару 5 серпня були спрямовані по «Мотор Січі» у Запоріжжі і по Хмельниччині.

Офіційних даних військових про кількість запущених і збитих ракет наразі немає.