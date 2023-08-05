Російські військові атакували село на Херсонщині, чоловік отримав осколкові поранення

Російські військові зранку 5 серпня атакували село на Херсонщині, повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

«5 серпня близько 09:19 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Велетенське Херсонського району», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено приватні домоволодіння.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Зокрема, напередодні поранення внаслідок обстрілів отримали дев’ятеро місцевих жителів.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.