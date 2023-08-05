По всій Україні вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу

Вдруге за день по всій території України було оголошено повітряну тривогу через вліт російського винищувача МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

За даними Оперативного командування «Південь», станом на ранок суботи, 5 серпня, Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.