Ігнат розповів, чи запускали «Кинджали» з території Білорусі під час нічної атаки

Армія РФ під час останньої атаки запустила по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал». Ймовірно, вони могли летіти через територію Білорусі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що пуск «Кинджалів», ймовірно, був з району Тамбова. Речник припустив, що російські ракети могли пролетіти через Білорусь. Зараз цю інформацію уточнюють.

«Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає», – сказав Ігнат.

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.