Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив, що війна повертається на територію Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Війна повертається на територію Росії, це неминучий процес – Зеленський

Війна, розв’язана Росією, починає переходити на її територію, зазначив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Як наголосив глава держави, «російська агресія зазнала банкрутства на полі бою в Україні».

«Вже 522-й день як триває так звана «спеціальна воєнна операція», яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії. До її символічних центрів та військових баз. Це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес», – заявив він 30 липня. Про це тут

«У Росії завжди щось літає» – Юрій Ігнат прокоментував атаку безпілотників на Москву

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на Москву й окупований Крим.

«У Росії завжди щось літає, і в Москві, зокрема. Є ті, кого війна «не торкається» – вона вже торкається. Вже є певні настрої у Росії – щось прилітає, і голосно... Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив Ігнат.

У ніч на 30 липня відбулася чергова атака дронів у столиці Росії. За повідомленнями, пошкоджені будівлі в діловому центрі «Москва-Сіті», де розташовані, зокрема, підрозділи Мінекономіки Росії, Мінпромторгу РФ, Мінцифри, Ростуризму, Росстандарту і Росмайна. Детальніше тут

«Перемога у 2024-му». Чому прогнози політиків щодо війни РФ проти України змінюються?

Чому прогнози офіційних осіб щодо закінчення війни дедалі змінюються і відрізняються? Від чого залежить перемога України і чи йдеться лише про зброю? Чому вихід на кордони 1991 року може не означати закінчення війни і що потрібно для безпеки українців після перемоги?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Плівки Пономарьова. Контакти з ФСБ, запуск бізнесу та повернення у ВР – що нардеп пів року робив в окупації?

24 липня у ДБР та СБУ повідомили народному депутату Олександру Пономарьову про підозру за статтею «державна зрада».

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – наприкінці лютого 2022 року Пономарьов поїхав назустріч російській армії та пів року прожив в окупованому Бердянську. Після чого зміг виїхати з окупації, повернутися в Київ і навіть продовжити роботу у парламенті. Нічого не пояснюючи.

У розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми» розповідаємо, що саме народний депутат пів року робив в окупації, чи справді його брали в полон, про що домовлявся із загарбниками та як бізнес парламентаря Пономарьова тепер працює і на Росію, і на Україну – заробляючи і на російських заводах, і на українській державі. Текстова публікація тут

Як Росія сьогодні обманює захоплену частину Донбасу?

Ось уже майже рік окуповані частини Донеччини і Луганщини, де діють угруповання «ДНР» та «ЛНР», нібито стали частиною Росії. Восени минулого року захоплені частини України оголосили приєднаними до РФ. Президент Росії Володимир Путін та віддані шанувальники «русского мира» – ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» – Пушилін і Пасічник, а також окупаційних адміністрацій, призначених для Херсонської та Запорізької областей – Сальдо та Балицький, підписали так званий «договір про вступ до складу Росії нових територій».

Людям в окупації обіцяли, що як тільки вони отримають паспорти РФ, так одразу ж це принесе їм ті ж блага, які є у будь-якого громадянина Росії. Але що насправді принесла Росія на окуповані території? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Зеленський затвердив перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

Також в Україні офіційно змінили дату святкування деяких інших свят:

День Українського козацтва та День захисників та захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності перенесли з 28 липня на 15 липня;

День усиновлення перенесли із 30 вересня на 17 вересня.

Напередодні Православна церква України (ПЦУ) остаточно ухвалила рішення, що з 1 вересня 2023 року церква перейде на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. Про це тут

«Знищили більшовики, знищили путінці, але українці знову відродять». Одеса після руйнації Преображенського собору

Руйнацію від російської ракети Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси, про що українська влада повідомила 23 липня, вже ставлять в один ряд з іншою церковною жертвою цієї війни – обстрілом Успенської Святогірської лаври на Донеччині минулого року. І та й інша культові споруди є в певному сенсі символами – Святогірська лавра є єдиною православної лаврою на сході України з трьох українських православних лавр. А Спасо-Преображенський собор вважають символом Одеси.

Цей собор Москва знищувала за наказом Сталіна в 1930-х, а ось тепер знову. Розповідаємо про значення собору і про те, як його руйнація може вплинути на загальну міжцерковну ситуацію в Україні. Читайте і дивіться за лінком

Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови «Укрзалізницею»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про заходи контролю за застосуванням державної мови «Укрзалізницею».

«З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», – повідомив Кремінь у фейсбуці.

Мовний омбудсмен висловив переконаність, що «ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність». Більше про це тут

Уроки «православ’я» і «патріотичного виховання». Як РФ «зомбує» дітей в окупації

Як Росія залучає українських дітей до своїх молодіжних організацій і яку роботу з ними проводять? Чи може молодь на окупованих територіях відмовитися від участі у таких організаціях? Навіщо вони Росії у великій кількості і як може цьому протидіяти Україна?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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