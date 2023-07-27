Уроки «православ’я» і «патріотичного виховання». Як РФ «зомбує» дітей в окупації

Як Росія залучає українських дітей до своїх молодіжних організацій і яку роботу з ними проводять? Чи може молодь на окупованих територіях відмовитися від участі у таких організаціях? Навіщо вони Росії у великій кількості і як може цьому протидіяти Україна, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська окупаційна влада посилює пропагандистську роботу з дітьми на захоплених територіях. У Бердянську після вбивства підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з’явилося ще більше філій так званих «дитячих організацій». Зокрема, на початку липня у місті відкрили відділення однієї з таких структур із назвою «Найсильніша нація у світі». Про це повідомило видання «РІА-Мелітополь».

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 липня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей до Євпаторії начебто на відпочинок і розповідають їм свою версію історії Росії й України. Такі дії міський голова називає «зомбуванням».

25 липня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей до Євпаторії начебто на відпочинок і розповідають їм свою версію історії Росії й України. Такі дії міський голова називає «зомбуванням». Відомо також, що на окупованій частині Херсонської області російські військові мілітаризують українську молодь. Зокрема, так званий «Батальйон імені Маргелова» провів навчання для декількох учасників російського дитячого руху «Юнармія», повідомив 18 липня Центр національного спротиву. Зокрема, підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам. Також, за даними центру, їм прочитали лекції російського бачення війни з Україною та розповіли про начебто приналежність Херсонщини до Росії. «Учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих до російської армії. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права», – підкреслили у Центрі нацспротиву.

провів навчання для декількох учасників російського дитячого руху «Юнармія», повідомив 18 липня Центр національного спротиву. Зокрема, підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам. Також, за даними центру, їм прочитали лекції російського бачення війни з Україною та розповіли про начебто приналежність Херсонщини до Росії. «Учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих до російської армії. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права», – підкреслили у Центрі нацспротиву. Також російські окупаційні сили продовжують вивозити дітей з окупованих територій України до Росії. За даними Центру національного спротиву, протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району окупованої частини Луганської області до так званого «казачого кадетського корпусу» у Калмикії. Крім того, до 80 старшокласників з окупованих територій Луганщини вивезли до військового навчального закладу у російській Костромі. Там діти проходять «збори» на полігоні військової Академії радіаційного, хімічного та біологічного захисту імені Тимошенка, повідомили 19 липня у Центрі нацспротиву.

«Вразлива категорія»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів «Новинам Приазов’я», що російські окупаційні сили планують поширити відділення «Юнармії» на всі навчальні заклади захопленої частини регіону. Також дітям влаштовують зустрічі з представниками окупаційної влади, російського Слідчого комітету і різними діячами з Росії.

Ці процеси дійсно мають такий системний характер, і протидіяти цьому дуже важко зараз

«Вони розуміють, що діти – це майбутнє. І це найбільш вразлива така категорія нашого суспільства для сприйняття цієї інформації. На жаль, ці процеси дійсно мають такий системний характер, і протидіяти цьому дуже важко зараз. Вони продовжують намагатися зробити інтеграцію нашого населення у свою систему «русского мира», – каже політик.

За його даними, на батьків не припиняють чинити психологічний тиск із погрозами насильства або позбавлення батьківських прав, тому вони здебільшого змушені віддавати дітей до таких організацій.

«Коли вони приїжджають до навчального закладу, а до цього вони ставлять завдання керівнику цього закладу – зібрати цих дітей, то батьки просто бояться не відпускати дітей в ці заклади. Тому що це одразу, знаєте, така підозра, що ця людина нелояльна, що ця людина не підтримує цей «русский мир», і це підстава для того, щоб до цієї людини приїхали. Звичайно, що люди залякані, й вони погоджуються на те, щоб їхні діти брали участь в цих заходах», – розповів Соболевський.

Втім, від батьків може залежати, наскільки такі дії впливатимуть на дітей, зазначив він.

«Як батьки проводять роботу зараз за своїми дітьми, це основний вплив на дитину. Якщо вони тихенько кажуть вдома, що це ворог, що вони знищують нашу країну, знищують наш народ, але потрібно почекати, почекаємо звільнення, віримо в Україну, це одна історія. Якщо мова йде про родину колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом, то, звичайно, ці діти іншу інформацію отримують від батьків. Там інший вплив і інший вже формується світогляд у дитини», – зауважив політик.

«Створити звʼязок з російськими підлітками»

Метою російських дитячих організацій є переконання українських дітей, що вони – начебто росіяни, вважає політик. Ця системна робота організована в різних регіонах РФ.

«Мета – створити більше таких соціальних зв'язків у наших дітей з підлітками Російської Федерації для того, щоб був цей елемент інтеграції насправді й стимуляції населення. Їхня (окупантів – ред.) мета – сформувати у дитини бачення ситуації так, що «Херсонщина зараз звільнена», що російська армія насправді діє виключно з метою «звільнити цих людей», що «вони насправді росіяни». Переконати, що «Україна – це нацистська держава якась і навіть не держава, а просто режим», як вони це транслюють», – стверджує Соболевський.

Головний метод протидії – це поширювати правду, додав він. Зокрема, максимально транслювати те, що зараз відбувається на звільненій території Херсонщини, те, що відбувається взагалі в Україні та всьому цивілізованому світі, яке ставлення у провідних держав світу до цієї війни й до РФ.

«Вчать допомагати армії РФ»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазовʼя», що у цьому регіоні молодь залучають до організацій, які мають допомагати російській армії.

«На окупованій частині Запорізької області створена організація з такою назвою, як «Юг молодой». Там виховують таких собі «тимуровців», які допомагають всім, хто цього потребує, але, відповідно, під цим соусом видно, що це стосується і допомоги, в тому числі їхнім (російським – ред.) добровольчим батальйонам, які збирають для протистояння українському війську і для допомоги регулярній армії РФ. Тобто вони намагаються саме молодь використовувати, її активність, її загалом небайдужість по життю», – зазначив Дудукалов.

Він каже, що дітей з Бердянського району вивозять також до літніх таборів до Чувашії. За словами посадовця, близько 300 дітей вивезли у табір під названою «Бригантина» в місті Чебоксари.

«Одразу, коли це було анонсовано, це мало ознаки такої латентної пропаганди. Серед заходів, які обіцяли дітям, було в тому числі спілкування з психологами, педагогами. Зараз вже після того, як перша зміна (дітей – ред.) закінчила, друга зміна поїхала туди. Вони рапортують про те, що діти відвідали музей, познайомилися з російською культурою, російськими історичними традиціями, цінностями», – повідомив політик.

«Методи зближення з українською молоддю»

Одним із кричущих моментів є те, що російські окупаційні сили застосовують такі пропагандистські методи протягом всього навчального року, стверджує Дудукалов.

«Військові дозволяють дітям потримати зброю, показати, як автомат чи заряджається, чи розбирається-збирається. Вони могли загнати якісь одиниці техніки, БТРи, «Урали» чи «Камази» на територію школи, запросити дітей на цю техніку залізти – всередину або на броню. В результаті цих зустрічей вони запрошували дітей і нібито реєстрували старшокласників, хто бажає, коли стане дорослим, воювати», – розповів він.

У Росії розуміють, що українська молодь сучасна й інтелектуальна, тому намагаються адаптувати до неї свої методи роботи, додав посадовець.

Застосовують слова аля «крінж», «рофл», щоб бути більш близькими

«Завжди застосовують в цій пропаганді, що стосується молоді, дітей, слова аля «крінж», «рофл», щоб бути більш близькими. Наша молодь мала соцмережі, зв’язки з представниками іноземних країн, наша молодь подорожувала. Це стало для росіян викликом – отримати інтелект і мізки цієї молоді. Я впевнений, що вони розробляли якусь окрему програму під це, тому що воно так не спрацює, як спрацьовувало у росіян і контексті Радянського Союзу», – зауважив політик.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Піддаються маніпуляціям»

Виконувачка обов’язків начальника управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначила, що протягом першого року окупації діти намагалися чинити спротив російській пропаганді. Втім, зараз вони все більше піддаються маніпуляціям. Зокрема, через діяльність таких російських організацій, як «Юг молодой» , «Молодая гвардия Единой России», «Движение первых», «Волонтеры победы» та «Российский союз молодежи» .

у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначила, що протягом першого року окупації діти намагалися чинити спротив російській пропаганді. Втім, зараз вони все більше піддаються маніпуляціям. Зокрема, через діяльність таких російських організацій, як , та . Крім того, дітей агітують виїжджати на відпочинок до окупованого Криму або до різних російських регіонів. При цьому вони повинні мати російські документи. Шиліна закликала батьків не віддавати дітей до Росії, адже їх можуть не повернути й не надати жодної інформації про подальше перебування дітей. Росія не зацікавлена у тому, щоб українські сім'ї возз’єднувалися, додала освітянка.

Експерт та аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько зазначив, що Росія й надалі тримає курс на встановлення жорсткої тоталітарної системи, тому намагається працювати з дітьми за допомогою різноманітних організацій. «Юнармія», до прикладу, отримує підтримку держави на всіх рівнях – від фінансування до адміністративного тиску. В тому числі і на окупованих територіях.

За його словами, «Юнармія» почала просуватися і в дитячих таборах. Охредько повʼязує це з тим, що там дітей ніхто не обмежує й не контролює.

«Рух перших» набирає оберти»

Ще одна масштабна організація, до якої залучають дітей, має назву «Рух перших», розповідає експерт.

Найближчим часом і «Юнармія» увійде до складу. І він починає проникати в усі напрямки

«Цей рух охоплює буквально все. Він починає поглинати в собі й дуже активно всі інші молодіжні організації. Думаю, найближчим часом і «Юнармія» увійде до складу. І він починає проникати в усі напрямки. Буквально іде така пошесть відкриття осередків руху перших, який проходить по всіх школах. Зрозуміло, не тільки РФ, а навіть окупованого Криму і само собою нових окупованих територій. «Рух перших» охоплює дітей вже з першого класу, що раніше не було в інших організаціях», – розповів експерт.

На окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей Центр «Альменда» нарахував 17 таких організацій, зазначив Охредько. Російські окупаційні сили, імовірно, сподіваються, що «кількість переросте в якість», вважає експерт.

Молодь не дуже активно бере участь в діяльності молодіжних організацій

«Одні ті самі люди можуть перебувати в декількох організаціях, тому складається таке враження, що їх велика кількість і там дуже велика кількість людей. Хоча по більшості це не відповідає дійсності, й молодь не дуже активно бере участь в діяльності молодіжних організацій», – стверджує Охредько.



Він підкреслив, що масові заходи, які відбуваються, дуже часто проходять під адміністративним тиском. Зокрема, дітей зі школи забирають, приводять на заходи цієї організації або її представники приходять вже безпосередньо до самих учнів на заходи молодіжних або дитячих організацій.