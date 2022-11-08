Загони «Юнармії» на окупованій частині півдня. Росія готує до війни українських дітей?

Навіщо Росія створює загони «Юнармії» на окупованих територіях півдня України? Чим це небезпечно для українських дітей? Як російські окупанти формують так звані «добровольчі батальйони» на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей і чи є охочі до них долучатися, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили створили у Генічеську Херсонської області відділення російського руху «Юнармія», повідомили 4 листопада у створеній окупантами так званій «адміністрації» захопленої частини Херсонщини. У повідомленні зазначено, що організація буде проводити так звану «військово-патріотичну» підготовку дітей.

Відділення «Юнармії» російські окупанти створили також у Мелітополі, повідомив 6 листопада у своєму телеграм-каналі мер міста Іван Федоров . Він зазначив, що російські окупаційні сили «посилюють ідеологічний тиск» на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях. За словами мера Мелітополя, «в школах навчають за російськими підручниками з відповідним тлумаченням історії, старшокласникам планують викладати початковий військовий вишкіл, тобто готують до можливої участі у так званих «добробатах», вважає Іван Федоров. Також мер додав, що в місті формуються загони «Юнармії» – організації, що діє під керівництвом Міністерства оборони Росії. Він назвав цей процес «мілітаризацією дітей».

. Він зазначив, що російські окупаційні сили «посилюють ідеологічний тиск» на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях. За словами мера Мелітополя, «в школах навчають за російськими підручниками з відповідним тлумаченням історії, старшокласникам планують викладати початковий військовий вишкіл, тобто готують до можливої участі у так званих «добробатах», вважає Іван Федоров. Також мер додав, що в місті формуються загони «Юнармії» – організації, що діє під керівництвом Міністерства оборони Росії. Він назвав цей процес «мілітаризацією дітей». Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 7 листопада заявив, що «викликає хвилювання мілітаризація освіти та російська пропаганда, яка, на його думку, «направлена на українських дітей». Лубінець зазначив, що Росія такими діями «виховує» в неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання мститися за війну, але не росіянам, а Україні». Омбудсмен додав, що метою окупантів є «позбавлення дітей можливості виявляти українську ідентичність». Також, за словами Дмитра Лубінця, можна говорити, що такі дії є «проявом геноциду» та однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах Росії, що свідчить про ще один воєнний злочин росіян.

«Створюють картинку»

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» сказав, що російський рух «Юнармія» не зможе розповсюдити свою діяльність на окупованій частині Херсонщини.

Ніякої «Юнармії» вони не змогли створити на Херсонщині. Могли створити якусь картинку, могли дітей місцевих колаборантів одягнути в цю дитячу військову форму, це абсурд

«Я думаю, що все це зробили виключно для власної аудиторії, такий контент. Ніякої «Юнармії» вони не змогли створити на Херсонщині. Могли створити якусь картинку, могли дітей місцевих колаборантів одягнути в цю дитячу військову форму, це абсурд. І так само зробити якісь фото і відео з ними, але щоб прямо такий рух створити, це не те місто, де вони могли б це зробити. Тому що там живуть українці, які дуже чекають на ЗСУ», – запевняє політик.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупаційні сили намагаються створити загони «Юнармії» і у Маріуполі Донецької області.

«Окупанти разом з колаборантами цей процес створюють, але це таке нечисельне якесь угруповання, бо там на фото одні й ті ж самі люди, й, власне кажучи, я не думаю, що можна казати про якусь велику кількість. Це більше про піар та показуху з боку окупантів та колаборантів», – певен депутат.

Втім, певна частина жителів, які залишилися у місті, підтримують дії окупантів і співпрацюють з ними, каже депутат.

«Це менша частина від тих, хто залишився, проте вони є, і, власне кажучи, там вчителі, які залишилися співпрацювати з окупантами, вони є основними ретрансляторами російської пропаганди для дітей. Ми знаємо декілька примусових речей, коли там вивчають історію Росії діти. Усі ці пропагандистські речі вкладають у мізки дітей для того, щоб потім сформувати такий аналог, як це було у Донецьку, коли там ціле покоління дітей вже виросло», – зауважив він.

«Нарощують ідеологічний тиск»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів, що російські окупаційні сили зараз «нарощують ідеологічний тиск» на жителів окупованих територій, в тому числі на дітей і молодь.

У школах відбувається навчання за російськими програмами, а базовим предметом стає історія Росії та предмети, пов’язані з культурою, мовою

«Наприклад, у школах відбувається навчання за російськими програмами, а базовим предметом стає історія Росії, предмети, пов’язані з культурою, мовою. Тобто це все елементи ідеологічної вже роботи, яка проводиться на цих територіях. Ставка в першу чергу робиться на населення, яке не має будь-якої можливості виїхати з окупованих територій», – каже Орлов.



«Старшокласникам, наприклад, закладають основи вже початкової військової підготовки. Їх готують до можливої участі у тих самих «добробатах», а точніше, якщо прямо казати – їх готують до участі у війні. Тобто щоб вони вже, якщо треба, захищали ті самі території. Те саме відбувається на базі вишів – готуються загони тієї самої «Юнармії», де молодь можна буде включити до якихось їхніх офіційних військових угрупувань», – додав він.

На думку Андрія Орлова, російські окупанти через ідеологічну роботу з дітьми намагаються вплинути також на їхніх батьків.



«Відомо те, що наразі відбуваються такі невеличкі навчально-демонстраційні або уроки, або заходи, до участі в яких долучаються військові РФ, представники спецслужб, які приходять до навчальних закладів і нібито в ігровому форматі дозволяють дітям тримати зброю, бачити, як нею користуватися», – розповів експерт.



«Все це відбувається на тлі ідеологічної роботи, пов’язаної з тим, що «ти ж можеш захищати Батьківщину», «її треба захищати», «твоя Батьківщина – це Росія» тощо. Це нав’язується, і діти у будь-якому випадку долучаються до цього інформаційного впливу, який пов’язаний з війною, з агресією», – пояснив Орлов.

«Тягнуть до лав армії РФ»

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв підкреслює, що «Юнармія» – це юнацька воєнно-патріотична організація, яка налічує по всій Росії 1 мільйон 250 тисяч дітей.

«В часи нацистської Німеччини Гітлер створював Гітлер’югенд і таким чином виховував юнаків для того, щоб вони, скажімо так, проносили ідеологію нацизму і потім їх використовувати на війні», – зазначив він.

Експерт нагадав, що Росія в окупованому Криму теж поширила діяльність «Юнармії», і зазначив, що «російські окупаційні сили у Криму готували молодь до війни з Україною всі 8 років анексії».

«Наприклад, коли був окупований Крим, дітям, які пішли в українські класи, в українську школу, їм було 6-7 рочків, а через 8 років їм стало 15-17. Багато дітей, яким було на момент окупації 12 років, вони навчалися в українських школах, зараз їм по 18-20 років. Тобто їх тягнуть до лав російської армії, а потім використовують у війні проти України», – впевнений Барієв.

Наслідування радянського минулого

Експерт та аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько зазначив, що тоталітарні режими зазвичай роблять акцент на ідеологічній роботі з дітьми.

«Це Радянський Союз, там була побудована ціла величезна система – жовтенята, піонери, комсомольці. Нам потрібно це обов’язково запам’ятати, тому що російська держава перейняла вже багато з цього», – підкреслює він.

«Російська держава будує своє патріотичне виховання дітей на прикладах піонерів-героїв. У Німеччині були трохи інші. Тобто відомі розповіді, коли з криками «Хай Гітлер» 12-річні діти стріляли по радянських танках», – каже Охредько.

Експерт зауважив, що російська «Юнармія» працює з дітьми від 8 до 18 років.

Поступово російська держава почала поширювати цю «Юнармію», як в тоталітарній державі

«Ці діти беруться під опіку держави. І поступово російська держава почала поширювати цю «Юнармію». Якщо спочатку це було добровільно, потім це пішло як стандартно в тоталітарній державі. Наприклад, є лист з Міноборони Росії, в якому написано, що неучасть дітей офіцерів в організації – це вже підрив боєздатності російської держави. Тобто це означає, що насправді діти офіцерів повинні бути в «Юнармії», – каже Охредько.

«Вони пішли ще далі – та почав діяти такий напрямок, як «Юнармія наставництво». Якщо зазвичай батьки могли впливати на життя «юнармійців», своїх дітей, то «Юнармія наставництво» – це поширення юнармійських загонів у закладах, де перебувають діти-сироти або без батьківської опіки», – повідомив він.

Експерт розповів, яку інформаційну роботу проводять російські окупанти з дітьми під час перебування в «Юнармії».

«Юнармія» формує певну кількість людей, дітей, які готові вбивати

«По-перше, що «Росія – це супердержава». По-друге – «Росію потрібно захищати і захищати будеш саме ти». Третє – «захищати від ворога». А хто ворог? Ще починаючи з 2016 року, поширювалося, що «ворог – Україна». Ну і є «глобальний ворог», «суперзло» – США та НАТО. Причому виховання поєднує теоретичні лекції, розповіді і практику, а зазвичай це зброя. Не просто зброя, яку можна подивитися, погратися, а дійсно використання бойової зброї, починаючи від автоматів і закінчуючи гранатою та важкою зброєю. Таким чином «Юнармія» формує певну кількість людей, дітей, які готові вбивати», – зауважив Охредько.

Прикладом того, як мілітарізація може впливати на психіку дітей, він назвав трагедію в Керчі, коли юнак влаштував стрілянину в коледжі, де навчався.

В Росії мілітарна складова присутня не лише в діяльності «Юнармії», зазначив експерт. І цю практику намагаються запроваджувати на окупованих територіях, зокрема в Криму.

«В самій системі освіти зараз буквально іде такий бум створення кадетських та козацьких класів. Для прикладу, в Бєлгородській області повинні бути ледь не в кожній школі кадетські класи. Причому вже з першого класу. Буквально на тому тижні прийняли присягу в кадетських класах «юнармійці» – понад 500 дітей у Севастополі», – повідомив Охредько.

За його інформацією, в системі російської освіти є буквально військові класи – кадетські, козацькі, класи слідчого комітету та прикордонників. А в такому предметі, як «Основи безпеки життєдіяльності», цілий розділ ОБЖ присвячений володінню зброєю, підкреслив експерт.

Діти, які виросли в такій системі, після закінчення школи готові іти воювати, вважає Олег Охредько: «Діти, які протягом 10, 11, 12 років навчаються в системі освіти, вони вже готові морально іти до російської армії, вбивати, «захищати» свою державу. Яскравий приклад – те, що відбувається зараз в Україні, коли ми бачимо російських «добровольців» з Криму – це теж вихованці «Юнармії» та інших фрагментарних організацій».

«Провальні «добробати»

20 вересня призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про створення у регіоні так званого «добровольчого батальйону».

оголосив про створення у регіоні так званого «добровольчого батальйону». Призначений російськими військовими представник так званої «військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов 27 жовтня заявив, що кількість охочих вступити до так званого «добровольчого батальйону» у цьому регіоні нібито збільшилася після запровадження президентом Росії Володимиром Путіним на окупованих територіях воєнного стану. Рогов стверджує, що до «батальйону» записалося понад 200 осіб.

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зазначив, що, за його даними, жителі окупованої частини Запорізької області без ентузіазму ставляться до вступу «добровольчих батальйонів», створених російськими окупантами.

«У Мелітополі чисельність такого батальйону повинна була становити три тисячі осіб, але люди, відповідно, неохоче або взагалі не хочуть брати участь у таких програмах. І людей виловлюють на вулицях, затримують машини і вручають повістки, щоб чоловіки від 18 років йшли до комендатури, йшли до так званого військкомату, і вже там отримували якісь накази з приводу участі у так званих «добробатах». Але людей настільки мало, що окупаційній владі доводиться навіть розміщувати якісь повідомлення, оголошення», – стверджує Орлов.



Спробу російських окупаційних сил створити «добробати» він назвав «провальною», а шляхом залучення жителів окупованих територій до воєнізованих формувань Росія намагається «знищити місцеве населення», вважає експерт.

Це заходи, які дозволяють окупаційній владі зменшити кількість населення, що знає, що таке жити в Україні, що таке жити за українськими стандартами і законами

«Це фільтраційні заходи. Це заходи, які дозволяють окупаційній владі зменшити кількість населення, що знає, що таке жити в Україні, що таке жити за українськими стандартами і законами. По-третє, слід зазначити, що ці заходи – певного формату робота з все-таки населенням, яке має сепаратистські настрої, але з таким підходом, мовляв, хотіли жити з Росією, то треба платити, треба довести свою відданість», – зауважив Орлов.



«Загалом, якщо все це максимально брати в масштабному форматі – це все пропаганда війни, це пропаганда вбивства і відбувається знищення того населення, яке на сьогодні мешкає на цих територіях», – додав він.

За інформацією Дмитра Забавіна, аналогічні формування намагаються робити також у Маріуполі, але, за його словами, в місті не багато охочих воювати на боці Росії.

Приблизно 1000 маріупольців зараз набирають, які повинні їхати і будувати ще одну лінію оборони під Херсоном

«Тому росіяни там спонукають грошима додатковими. Тобто пропонують якісь певні кошти для того, щоб спонукати маріупольців йти воювати, також нам дали буквально вчора інформацію стосовно того, що приблизно 1000 маріупольців зараз набирають, які повинні їхати і будувати ще одну лінію оборони під Херсоном. Це працівники комунальних закладів і працівники нібито працюючого заводу ім. Ілліча. За це їм платять додатково по 5 тис. російських рублів».

Випадки мобілізації чоловіків у Маріуполі поодинокі, каже депутат.

«Вони беруть людей з якимось військовим досвідом у минулому. Ті, хто десь там служив у Радянському Союзі, ще і, власне кажучи, тихенько їх призивають для того, щоб вони вливались у ряди так званої армії, і це не роздувають та не афішують для того, щоб не було якогось там критичного сприйняття з боку населення. А більше вони роблять акцент на ось такі пропозиції, де люди можуть трохи заробити грошей», – підкреслив депутат.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.