У Києві почали демонтаж герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати»

У столиці 30 липня розпочали демонтаж радянського герба на монументі «Батьківщина-Мати», повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ – український тризуб», – пише Мінкульт.

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні вирішили перейменувати столичний монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати».

Цього місяця держінспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» – радянський герб замінять на Тризуб.

У липні 2022 року в додатку «Дія» більшість українців, які взяли участь у голосуванні, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні прискорився процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської та радянської історії та культури, памʼятники їм зносять.

У березні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.