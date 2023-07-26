Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Як передає агенція AFP, відповідну резолюцію схвалили 130-ма голосами, четверо – утримались, жодного голосу проти не було.

Резолюція за змістом аналогічного тексту, узгодженого комісією із закордонних справ нижньої палати парламенту в лютому.

У документі, зокрема йдеться, що «пам’ять про Голодомор і про радянські злочини проти українського народу набуває сьогодні ще більшого значення у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це рішення Сенату Італії важливим кроком, що «відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду».

Своєю чергою, голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що «називати речі своїми іменами – це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн, і парламенти по всьому світу почали визнавати Голодомор геноцидом українського народу.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.