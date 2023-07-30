Військові розповіли подробиці звільнення Старомайорського

Українським військовим доводилось просуватися по мінних полях для звільнення села Старомайорське на Донеччині, повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що українські воїни «звільнили Старомайорське в умовах тотально мінування». За його словами, операція була «унікальною».

«Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували, все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були здивовані, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні», – сказав Шершень.

Як розповів речник, «було багато пасток, які залишили окупанти, штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім здійснювали підрив».

«Якщо пелюстку (міну – ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки помічають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати», – розповів він.

Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

«Є такі так звані «мінні шлагбауми» – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів... Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюються з артилерії та мінометів», – заявив він.

Армія Росії вже близько двох тижнів проводить штурми по лінії Лиман–Кремінна–Куп’янськ.

Ввечері 27 липня резидент України Володимир Зеленський опублікував відео з військовими, які повідомляють про звільнення села Старомайорське на Донеччині, що за 150 км на схід від Запоріжжя.