Верховна Рада відправила міністра культури Ткаченка у відставку – нардепи

Народні депутати проголосували за відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк («Голос») та Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») 27 липня.

За це рішення проголосував 321 законотворець.

«Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні», – зазначив Железняк.

Ткаченко 26 липня повідомив, що прозвітував перед Комітетом Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики про пророблену на чолі Мінкульту роботу.

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Водночас профільний комітет того дня не підтримав відставку міністра.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Цьому передувало звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.

Раніше на сайті уряду двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка. Він обіймав посаду міністра культури з червня 2020 року.