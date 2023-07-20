Зеленський просить прем’єра розглянути заміну міністра Ткаченка

Президент України Володимир Зеленський просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.



«Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і щодо іншого питання, яке варто розглядати через призму справедливості. Бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ... Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Запропонував главі уряду два кроки – знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз потрібні, друге – розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України», – сказав він у своєму відеозверненні.



Водночас раніше сьогодні в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.



«Ні. З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на спокій», – сказав він, відповідаючи на запитання «Ви вважаєте, що ви як міністр культури на своєму місці і нічого не робите такого, що б не схвалювало українське суспільство?»

На сайті Кабміну вже двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка.