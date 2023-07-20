Ткаченко вважає доречним надання понад 500 млн грн зараз на завершення будівництва музею Голодомору

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає доречним надання понад 500 млн грн зараз на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Так. Тому що цього року 90-а річниця Голодомору. Українська держава просить інші держави визнавати Голодомор геноцидом. Це будівництво розпочалося багато років тому. І не запитання до нас зараз, чому воно не було завершене раніше. Це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво фактично єдиного повноцінного музею Голодомору у світі. Тому я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу упродовж десятиліть з боку Москви, мають знайти своє відображення в музеї», – сказав він в ефірі програми «Свобода Live».

Міністр просить критиків цього рішення навести аргументи.

«Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти», – додав Ткаченко.

За його словами, експозиція, яка буде в музеї, буде створюватися за кошти донорів.

«І музей буде працювати. І я думаю, що стане однією з тих точок, яка після нашої перемоги буде однією з найбільш цікавих об’єктів для того, щоб світ у тому числі дізнався, через що і чому росіяни розпочали проти нас війну, яка насправді триває багато-багато років», – розповів він.

Верховна Рада 13 липня підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду(законопроєкт №3473).

Як заявила виконувачка обов’язків директорки музею Леся Гасиджак, йдеться не про додаткове фінансування.



«Це не додаткове чи понаднормове фінансування (вартість будівництва була відома ще у 2018 році й вона лишилася незмінною), а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу», – написала вона у фейсбуці.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу.

Будівництво ІІ черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.