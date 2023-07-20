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Політика

Голод і війна у морі: Росія змінює тактику? Міноборони України має план на погрози РФ

  • Третю ніч поспіль Росія обстрілює Одесу. Також російські війська обстріляли Суми та Миколаїв. Цілеспрямовані обстріли Росією портової інфраструктури та знищення нею запасів зерна є варварськими вчинками, заявляють у ЄС, і ведуть до продовольчої кризи у світі.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Міноборони Росії у відповідь погрожує усім кораблям у Чорному морі, які прямуватимуть в українські порти. Міноборони України відповідає: від завтра теж розцінюватимуть кораблі, які йтимуть у порти Росії, як потенційну загрозу.
  • Тим часом українські урядовці виділяють майже пів мільярда гривень на «дозвілля» українських глядачів. Від війни їх планують відволікати розважальним кіно. Чи коректно в час війни саме так витрачати державні кошти? Запитуємо в міністра культури та інформаційної політики Ткаченка. Докладніше у «Свобода Live».

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