«Через хвилю непорозуміння» – Ткаченко подав Шмигалю заяву про відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку.

«Приніс сьогодні ввечері прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання», – написав Ткаченко у фейсбуці.

Міністр також додав, що «і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів». «І це принципова моя позиція проти інших», – вказав чиновник.

У вечірньому відеозверненні 20 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.



«Ні. З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на спокій», – сказав він, відповідаючи на запитання «Ви вважаєте, що ви як міністр культури на своєму місці і нічого не робите такого, що б не схвалювало українське суспільство?»

На сайті Кабміну вже двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка.