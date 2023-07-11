На території Нижньої лаври у Києві комісія оглянула і опечатала ще два корпуси – Мінкультури

Комісія національного заповідника «Києво-Печерська лавра» провела огляд і опечатування ще двох корпусів на території Нижньої лаври, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Дерусифікація лаври. Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» сьогодні оглянула та опечатала два корпуси: церковний магазин №68, торговий павільйон №115», – повідомив Ткаченко у фейсбуці.

У свою чергу, у пресслужбі УПЦ (МП) заявляють, що представники заповідника опечатали корпуси в лаврі з допомогою правоохоронців.

«Червоні берети» і правоохоронці заблокували входи в 54-й і 58-й корпуси Києво-Печерської лаври», – йдеться в повідомленні УПЦ (МП).

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити святиню, але відмовляється це робити, зокрема з території Нижньої лаври.