На «Книжковому Арсеналі» вимагали відставки Ткаченка: міністр відреагував

На «Книжковому Арсеналі» 23 червня відбулась дискусія «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання» за участі міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомляє «Суспільне».

За даними журналістів, на заході влаштували акцію, закликаючи посадовця піти у відставку.

ЗМІ пише, що протестувальники тримали плакати з написами «Ткаченко має піти», «Ткаченко геть», «Ткаченка у відставку», «Розграбовані музеї = діяльність Ткаченка», «Ткаченко знищує культуру», тощо.

Сам міністр вже відреагував на акцію, зазначивши, що «готовий поговорити з усіма охочими уже після завершення дискусії».

Після дискусії Ткаченко підійшов до людей, які вимагали його відставки. Протестувальники згадали про петиції щодо звільнення Ткаченка з посади. Міністр зазначив, що «сам підписував одну з петицій».

Також він запитав у активістів про їхні претензії до нього. Вони, зокрема, згадали про проблеми виїзду артистів за кордон, який ускладнився після інтерв’ю коміка Андрія Щегеля, який покинув країну за дозволом Мінкульту й не повернувся. Учасники акції наголосили на «поганій комунікації міністерства щодо цього питання». Зокрема говорили про те, що «артистам відмовляли у виїзді без пояснень».

«Так, комунікація не найкраща», — сказав Олександр Ткаченко. Він додав, що артисти все ж виїжджають, і запевняв, що «відмовляють тим, хто не стоїть на військовому обліку». Під час розмови він також зазначив, що «на законодавчому рівні не врегульоване питання виїзду за кордон артистів».

Олександр Ткаченко упродовж понад 25 років був медіаменеджером. У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу». 4 червня 2020 року був призначений міністром культури та інформаційної політики.

11 листопада 2021 року Ткаченко подавав заяву про відставку, однак вона не була схвалена.