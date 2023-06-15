Україна домовляється, щоб Нідерланди безкоштовно повернули «скіфське золото» – Ткаченко

Україна веде переговори з Нідерландами, щоб повернути колекцію «скіфського золота», заявив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Так, є певна сума, яку ми маємо заплатити за утримання цієї колекції у нідерландському музеї. Мін’юст веде переговори, щоб ми якнайшвидше безоплатно повернули цю колекцію назад до України. Тримаємо зв’язок із нашими колегами», – зазначив він в ефірі українського національного телемарафону.

Верховний суд Нідерландів 9 червня залишив чинним рішення судів нижчих інстанцій про повернення «скіфського золота» в Україну. Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Однак Росія направила до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.