Довженко-Центр заявив про скасування реорганізації в суді

Господарський суд Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію фільмофонду Довженко-Центр – про це сама установа заявила 11 липня.

«Господарський суд міста Києва визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Ми вдячні нашим прихильникам за громадський контроль. Саме суспільний інтерес і включеність не дав справі захлинутися», – заявила пресслужба фонду.

Міністерство культури та інформаційної політики також прокоментувало рішення суду, заявивши, що йдеться про «збереження культурної спадщини».

Суд публічно не повідомляв про підсумки розгляду справи. Державне агентство з питань кіно, яке свого часу ініціювало реорганізацію, його наразі також не коментувало.

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Влітку 2022 року Довженко-Центр звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що агентство заперечувало. Пізніше центр повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи.

15 листопада 2022 року міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами «стосовно врегулювання ситуації». За результатами переговорів, за його словами, вирішили зупинити реорганізацію Довженко-Центру «в такий спосіб, який відбувається зараз».