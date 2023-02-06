Конкурс на голову «Довженко-Центру» знову виграла Олена Гончарук

Конкурс на голову Довженко-Центру пройшов 6 лютого, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Конкурсна комісія провела співбесіди з чотирма кандидатами: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком.

«Відбулося голосування за керівника Державного Підприємства «Національний Центр Олександра Довженка». Вікторія Водка – три голоси. Олена Гончарук – шість голосів. Переможницею визнано Олену Гончарук», – заявляє Держкіно.

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Олена Гончарук вже очолювала Довженко-Центр, проте в листопаді 2022 року Державне агентство з питань кіно повідомило, що її відсторонили «за результатами аудиту», а обов’язки керівника установи виконуватиме нова гендиректор Юлія Каждан.

Згодом стало відомо, що Каждан паралельно є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права під назвою «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

Того ж місяця Юлія Каждан написала заяву про звільнення «у зв’язку з розчаруванням у «культурній спільноті».