Держкіно: у Довженко-Центрі призначений новий т.в.о. гендиректора

Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов’язки генерального директора Довженко-Центру, відмовилася виконувати свої професійні обов’язки, через що у центру тепер новий тимчасовий керівник, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

«Каждан пояснює своє рішення булінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять. Нагадаємо, що 8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов’язків», – йдеться в повідомленні.

У Держкіно додали, що новим тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Довженко-Центру став режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром (автор виставкового музейного проєкту «Польоти уві сні та наяву», що досліджував однойменну культову кінострічку Романа Балаяна, й автор однойменної книги, виданої Центром), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, Андрій Алферов.

У Довженко-Центрі заявили, що Юлія Каждан написала заяву про звільнення «у зв’язку з розчаруванням у «культурній спільноті».

2 листопада Державне агентство з питань кіно повідомило, що обов’язки керівника Довженко-Центру тимчасово виконуватиме нова гендиректор Юлія Каждан, бо попередню очільницю установи Олену Гончарук відсторонили від посади «за результатами аудиту».

Як виявилося з відкритих джерел, Каждан паралельно є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права під назвою «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

Раніше Довженко-Центр звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що агентство заперечує. Пізніше центр повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи.

15 листопада міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами «стосовно врегулювання ситуації». За результатами переговорів, за його словами, вирішили зупинити реорганізацію Довженко-Центру «в такий спосіб, який відбувається зараз».