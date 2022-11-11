Довженко-Центр заявляє, що до будівлі знову приїхали правоохоронці

До будівлі Довженко-Центру приїхали представники прокуратури, поліції та Служби безпеки, повідомила пресслужба установи 11 листопада.

«СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали в Центр. Сьогодні Довженко-Центр не працює, оскільки ми перейшли на 4-денний робочий тиждень через недофінансування. Правоохоронці очевидно збираються ламати двері», – заявили у центрі.

За даними співробітників, Держкіно планує «спробувати привезти Юлію Каждан на робоче місце силовим методом».

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Згодом у центрі повідомили, що слідчий зупинив слідчі дії, тому що працівники були відсутні на робочих місцях.

«Силовики, Юлія Каждан та представники Держкіно вийшли з будівлі Центру», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Довженко-Центр повідомив, що СБУ провела слідчі дії в приміщенні, але також вилучила печатку, хоча в ухвалі про обшук вона не була вказана.

Служба безпеки України наразі не коментувала ситуацію.

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2 листопада Державне агентство з питань кіно повідомило, що обов’язки керівника Довженко-Центру тимчасово виконуватиме нова гендиректор Юлія Каждан, бо попередню очільницю установи Олену Гончарук відсторонили від посади «за результатами аудиту».

Як виявилося з відкритих джерел, Каждан паралельно є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права під назвою «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

Раніше Довженко-Центр звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що агентство заперечує. Пізніше центр повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи.