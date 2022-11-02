У Довженко-Центру тимчасовий керівник, на посаду проведуть конкурс – Держкіно

Обов’язки керівника Довженко-Центру виконуватиме тимчасово призначений генеральний директор, повідомило Державне агентство з питань кіно 2 листопада.

«За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов’язків в.о. генерального директора ДП «Національний центр Олександра Довженка», вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру», – йдеться в повідомленні.

На посаду керівника Довженко-Центру планують провести конкурсний відбір, доти ним керуватиме «професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру». Згаданий менеджер не братиме участі в конкурсі.

Держкіно пояснює зміну керівництва установи «нерентабельністю Центру, руйнацією нерухомого майна, ігноруванням вимог законодавства та правомірних вимог органу управління».

Тим часом Довженко-Центр днями повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи. Центр раніше звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що Агентство заперечує.