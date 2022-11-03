«Кінологія – то ж наука про кіно?» Реакція соцмереж на нову очільницю Довженко-Центру

Після оголошення про тимчасову зміну керівництва у Довженко-Центрі українські соціальні мережі «вибухнули» жартами стосовно нової в.о. гендиректора установи. Замість Олени Гончарук на цю посаду було тимчасово призначено кризову менеджерку Юлію Каждан. Вона, як зазначається в наказі про призначення, є «професійним кризовим менеджером, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру».

Однак, як виявилося з відкритих джерел, Каждан паралельно є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права під назвою «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

Чимало користувачів українського сегменту соціальної мережі Facebook потішив факт каламбурної подібності однієї з її посад.

Мова про «кінологічний центр» – себто центр підготовки, дресирування та лікування собак, який не має стосунку до кіно. Як і професія «кінолог», яку інколи плутають із кіновиробництвом чи кінознавством.

Ось як відреагували соцмережі на призначення Юлії Каждан в.о. гендиректора Довженко-Центру.

Музикант та комік Іван Марунич жартує про зникнення з кіноархівів фільмів про собак.

Блогер і військовий Богдан Процишин у своєму дописі вказав на те, що ніби й сам не знав, що означає професія кінолог.

PR-стратег Сергій Дідковський продовжив тему каламбурів.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук пожартував на тему, кому варто готуватися наступним.

Журналістка Наталія Бушковська жартома висунула свою кандидатуру на посаду гендиректора Довженко-Центру.

Народний депутат Володимир Ар’єв пожартував про новий склад Кабміну.

На посаду керівника Довженко-Центру планують провести конкурсний відбір, доти ним керуватиме «професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру». Згаданий менеджер не братиме участі в конкурсі.

Держкіно пояснює зміну керівництва установи «нерентабельністю Центру, руйнацією нерухомого майна, ігноруванням вимог законодавства та правомірних вимог органу управління».

Тим часом Довженко-Центр днями повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи. Центр раніше звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що агентство заперечує.