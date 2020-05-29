На сайті Зеленського з’явилася петиція про порятунок Центру Довженка

У розділі електронних петицій на сайті президента України з’явилося звернення із закликом «Врятувати унікальний «Довженко-Центр» від банкрутства і зникнення!»

Його автори вказують, що від початку 2020 року «Центр не отримав плановане державне фінансування за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії», що пов’язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Міністерством культури та інформаційної політики (МКіП) проекту паспорту програми».

«Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов’язків у частині організації бюджетного процесу та подання в Мінфін занижених показників фінансування», – ідеться в заяві.

За даними заявників, нині невиплаченою залишається заробітна плата працівників центру за січень та лютий 2020 року.

«Через введення на території України карантину основний дохід Центру, який на 70% складається з доходу від оренди нерухомості та проведення заходів, у березні-квітні було повністю втрачено», – наголошується в документі.

Автори звернення закликають президента Зеленського «ініціювати зустріч з усіма стейкголдерами та вислухати команду центру про наявну ситуацію»; «застосувати увесь свій вплив для відновлення фінансування центру».

28 травня Національний центр Олександра Довженка заявив про настання стану неплатоспроможності.

Як ідеться в повідомленні на сайті Національного центру Олександра Довженка, Довженко-Центр – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше ніж 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики (заснованої в 1948 році).