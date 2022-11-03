«Хоче нас привчити до нових команд»: у Довженко-Центрі прокоментували призначення тимчасового керівника

У Довженко-Центрі 3 листопада прокоментували призначення Юлії Каждан на посаду його тимчасового керівника.

«Можливо, вона хоче нас загіпнотизувати і привчити до нових команд. Але не треба забувати, що Юлія Каждан також є юристкою і працювала бухгалтером, і, я думаю, що за ці 2,5 місяці вона має привести справи Довженко-Центру, підготувати документацію, яка буде підтверджувати всі брехливі вислови Марини Кудерчук про Довженко-Центр, про його так званий «незадовільний стан роботи», – зазначила в коментарі Радіо Свобода керівниця відділу звʼязків з громадськістю Довженко-Центру Марія Глазунова.

За її словами, Держкіно має на меті в результаті розділити установу на три окремі організації.

«Фільмофонд, який зберігає плівки, цифрові копії фільмів та мультфільмів, перейде конторі, яка існує тільки на папері, – Центру дослідження кінематографії. На базі доробку Укранімафільму створять анімаційну студію (у часи війни, коли скорочується бюджет на кіно). А все інше залишать за Довженко-Центром (проведення подій, музей кіно і паперовий кіноархів). Начебто, план такий. Але з нами не комунікують», – стверджує Глазунова.

Вона також зазначила, що 3 листопада новопризначена тимчасова керівниця Довженко-Центру була відсутня на робочому місці.

Сама Юлія Каждан, а також голова Держкіно Марина Кудерчук цієї інформації, а також критики на свою адресу наразі не коментували.

2 листопада Державне агентство з питань кіно повідомило, що обов’язки керівника Довженко-Центру тимчасово виконуватиме нова гендиректор Юлія Каждан, бо попередню очільницю установи Олену Гончарук відсторонили від посади «за результатами аудиту».

У Держкіно додали, що на посаду керівника Довженко-Центру згодом проведуть конкурсний відбір і нинішня тимчасова очільниця організації участі у ньому не братиме.

За словами Держкіно, нині призначена Каждан є «професійним кризовим менеджером, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру».

Однак, як виявилося з відкритих джерел, Каждан паралельно є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права під назвою «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Її попередня діяльність не повʼязана зі сферою кіно.

Раніше Довженко-Центр звинуватив Держкіно в спробі його ліквідувати, що агентство заперечує. Пізніше центр повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про «реорганізацію» установи.