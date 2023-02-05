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Російські фільми та пісні досі «вбивають» українців?

Російські фільми та пісні досі «вбивають» українців?
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Російські фільми та пісні досі «вбивають» українців?

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Через майже рік повномасштабної війни українці все ще дивляться російські фільми та слухають російських виконавців – проте, соцопитування фіксують зменшення споживання такого контенту.

Соціологічна група «Рейтинг» в рамках 17-го загальнонаціонального опитування в умовах війни з’ясувала, що більше 40% опитаних українців припинили дивитися російські серіали, 25% ніколи їх і не дивилися, і лиш 15% продовжують дивитись, як і раніше. Щодо музики – ситуація подібна: понад 40% опитаних взагалі припинили слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше й зараз не слухають, тільки чверть – продовжують слухати, як і раніше.

Продаж книг російських авторів зведений нанівець: Держкомтелерадіо заборонив їхнє ввезення з лютого 2022-го. З цифровими майданчиками ситуація складніша: дані про прослуховування показують, що російські виконавці й досі – у топах. Що це дає Росії? По-перше, монетизацію від прослуховування треків та переглядів кіно, а по-друге, пропаганду.

Радіо Донбас.Реалії поговорило з українськими акторами, письменниками і блогерами – чи справді серіали та поп-зірки РФ все ще небезпечні для України?

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