Профільний комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це йдеться на сторінці комітету у фейсбуці 26 липня.

«Питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради України», – вказали в комітеті.

Депутат Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович назвав тих, хто підтримав відставку міністра.

«За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос. Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно, за особливі заслуги», – відзначив Вʼятрович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Цьому передувало звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

«Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні», – сказав у контексті свого звернення до уряду Зеленський.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.

«Ні. З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на спокій», – сказав він, відповідаючи на запитання «Ви вважаєте, що ви як міністр культури на своєму місці і нічого не робите такого, що б не схвалювало українське суспільство?»

Раніше на сайті уряду двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка.