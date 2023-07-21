Заява Ткаченка про звільнення вже у Раді. У гуманітарному комітеті висловились щодо голосування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у п’ятницю до парламенту надійшла заява про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики «за власною ініціативою» від Олександра Ткаченка.

«Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні», – повідомив Стефанчук.

Тим часом в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився щодо ймовірного голосування про звільнення Ткаченка.

«Я не маю жодних аргументів, щоби я голосував за відставку. Навіть попри заяву про звільнення, яку людина подала. Тому моя позиція наразі не визначена. Щодо інших парламентаріїв, думаю, що парламент у нас знаходиться під впливом того, що відбувається в соціальних мережах, і тому депутати підтримають відставку», – сказав Потураєв.

Потураєв сказав, що гроші на українське кіно, зокрема серіали, були закладені ще в минулому році. «Чому це тоді нікого не дратувало?», – зазначив він.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Цьому передувало звернення президента Володимира Зеленського, в якому він заявив, що просить прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики.

«Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні», – сказав у контексті свого звернення до уряду Зеленський.

Ще вдень 20 липня в інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко заявив, що не збирається у відставку.



«Ні. З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів. І щодо евакуації найбільшої з часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно я вам щойно відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, то у депутатів завжди є право відправити мене на спокій», – сказав він, відповідаючи на запитання «Ви вважаєте, що ви як міністр культури на своєму місці і нічого не робите такого, що б не схвалювало українське суспільство?»

Раніше на сайті уряду двічі реєстрували петиції з вимогою звільнення Ткаченка.