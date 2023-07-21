Міністр культури Ткаченко йде з посади: які причини і до чого тут серіали за державні гроші

Ткаченко йде у відставку: деталі

На тлі скандалу з фільмами за державні гроші міністр культури Ткаченко іде з посади. Спершу про заміну урядовця у зверненні сказав президент, пізніше Ткаченко заявив, що сам приніс прем'єр-міністру заяву.

Що сталося у Міністерстві культури та інформаційної політики?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Обстріли портів і зернової інфраструктури

Російські сили вночі знову обстріляли Одесу. Після зупинення Чорноморської зернової ініціативи регіон під посиленими атаками зі сторони РФ. Говоримо про наслідки обстрілів.

Демобілізацію розширили?

– Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом посадовцям, які за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я. А президент підписав закон, що дозволяє демобілізуватись певним категоріям військовослужбовцям. Розповідаємо подробиці.

Ситуація ЗАЕС

Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску четвертого енергоблоку, заявляє державна компанія «Енергоатом».

Що відбувається на ЗАЕС сьогодні?