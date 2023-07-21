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Суспільство

Міністр культури Ткаченко йде з посади: які причини і до чого тут серіали за державні гроші

Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву на звільнення з посади
  • Ткаченко йде у відставку: деталі

На тлі скандалу з фільмами за державні гроші міністр культури Ткаченко іде з посади. Спершу про заміну урядовця у зверненні сказав президент, пізніше Ткаченко заявив, що сам приніс прем'єр-міністру заяву.

Що сталося у Міністерстві культури та інформаційної політики?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

  • Обстріли портів і зернової інфраструктури

Російські сили вночі знову обстріляли Одесу. Після зупинення Чорноморської зернової ініціативи регіон під посиленими атаками зі сторони РФ. Говоримо про наслідки обстрілів.

  • Демобілізацію розширили?

– Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом посадовцям, які за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я. А президент підписав закон, що дозволяє демобілізуватись певним категоріям військовослужбовцям. Розповідаємо подробиці.

  • Ситуація ЗАЕС

Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску четвертого енергоблоку, заявляє державна компанія «Енергоатом».

Що відбувається на ЗАЕС сьогодні?

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