Міністр культури Ткаченко йде з посади: які причини і до чого тут серіали за державні гроші

- Ткаченко йде у відставку: деталі
На тлі скандалу з фільмами за державні гроші міністр культури Ткаченко іде з посади. Спершу про заміну урядовця у зверненні сказав президент, пізніше Ткаченко заявив, що сам приніс прем'єр-міністру заяву.
Що сталося у Міністерстві культури та інформаційної політики?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:
- Обстріли портів і зернової інфраструктури
Російські сили вночі знову обстріляли Одесу. Після зупинення Чорноморської зернової ініціативи регіон під посиленими атаками зі сторони РФ. Говоримо про наслідки обстрілів.
- Демобілізацію розширили?
– Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом посадовцям, які за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я. А президент підписав закон, що дозволяє демобілізуватись певним категоріям військовослужбовцям. Розповідаємо подробиці.
- Ситуація ЗАЕС
Український персонал Запорізької атомної електростанції відмовляється виконувати наказ російських окупантів щодо запуску четвертого енергоблоку, заявляє державна компанія «Енергоатом».
Що відбувається на ЗАЕС сьогодні?
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