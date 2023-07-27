Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування

Виконувачка обов’язки Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності. Про це Гасиджак заявила в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

Офіційну заяву Гасиджак ще готує разом з правниками. Вперше ситуацію довкола себе вона прокоментувала в ефірі Радіо Свобода.

«Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», – заявила очільниця музею.

Говорячи про свої емоції щодо цієї ситуації, Гасиджак додала:

«Це сумна історія. Ми живемо в 21 столітті. Дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось. Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?»

Читайте також: Ткаченко вважає доречним надання понад 500 млн грн зараз на завершення будівництва музею Голодомору

Напередодні деякі користувачі в соцмережах почали цькувати виконувачку обов’язків директорки музею Голодомору через зовнішність. Юрист Клим Братківський написав у своєму фейсбуку, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. Деякі коментатори підтримали таку думку. Однак більшість користувачів засудили лукізм та висловилися про неприпустимість такого ставлення. Наразі його поста з критикою Гасиджак немає, проте залишилися скріншоти.

На скандальну ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини України. Він засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність. Дмитро Лубінець зазначив, що «професійні якості та здібності» мають бути єдиними критеріями для оцінки людини.

Леся Гасиджак стала виконувачкою обов’язків голови музею Голодомору в липні 2022 року.