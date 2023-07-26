Лубінець відреагував на цькування в.о. директорки музею Голодомору Гасиджак через її зовнішність

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив цькування в.о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак через її зовнішність.

«Ганебно і недопустимо, щоб будь-яка особа стала об’єктом цькування або ворожого ставлення через свою зовнішність чи будь-які інші особисті характеристики! Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачка обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов’язків на посаді», – написав він у телеграмі.

Лубінець наголосив, що ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси як зовнішність.



Омбудсмен закликав всіх бути усвідомленими щодо «своїх дій та слів у соцмережах (і не лише) та вживати їх виважено і відповідально». «Націлюйте свій потенціал на будівництво суспільства, де кожна людина поважає іншу», – додав він.

У соцмережах почали цькувати виконувачку обов’язків директорки музею Голодомору Лесю Гасиджак через її зовнішність. Зокрема, юрист Клим Братківський написав у своєму фейсбуку, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо має невідповідну зовнішність. Наразі його поста з критикою Гасиджак немає, проте залишилися скріншоти.

Леся Гасиджак публічно на це не реагувала.