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«Я ховала ці речі 50 років». Вишиті рушники Полтавщини розповідають про Голодомор та сталінські репресії

Вишиті рушники родини Тетяни Мухіної

Не втратити власну ідентичність попри голод, війну й репресії, не забути, якого ти роду і ким були твої предки, зберегти, як коштовність, старенькі речі, які нагадують про малу батьківщину… Це вдалося далеко не всім українцям, уродженцям сходу чи центру, які піддавалися тотальній русифікації.

Тетяна Мухіна з Дніпра – змогла. Жінка кілька десятиліть поспіль зберігає вишиті речі своїх старших родичів, а разом з ними – і сімейні історії, пов’язані з Голодомором та Другою світовою. Родинні рушники, каже вона, допомагають їй самій переживати й нинішню, сучасну війну.

У затишній кав’ярні в центрі Дніпра, де не так давно перейшли на державну мову, Тетяна Мухіна розгортає родинні раритети. За фахом вона інженер, багато років вона пропрацювала в металургії, але говорить відбірною українською. Каже: це – мова її роду, який походить з Полтавщини. Серед її старших родичів був і український письменник Андрій Головко.

Тетяна Мухіна
Тетяна Мухіна

Вона народилася в Дніпрі, але в ті часи жінкам не давали декретної відпустки, і мама була змушена вийти на роботу, а її, чотиримісячну, віддати до бабусі, батькової матері. Там, у селі Хоришки на Козельщині, вона зростала до школи.

«Я розмовляла українською мовою. І потім для мене була велика трагедія, коли повернулася в місто, прийшла до першого класу й мені поставили умову – я маю вчити російську. У мене не було суржику, а була правильна українська літературна мова. Це була мова моя моєї бабусі, нашої родини. Моя бабуся, батькова мати Орина Трохимівна – з родини Андрія Головка. Він був її троюрідним братом. Усі вони були досить освіченими людьми, це була сільська інтелігенція», – каже Тетяна.

Репресовані родичі

У дитинстві, говорить Тетяна, вона бачила наслідки ще тієї, попередньої війни. У 50-ті роки в Кременчуку, куди вони з бабусею їздили вантажівкою, ще були розбомблені будинки. Від старших жінок у Хоришках, каже Тетяна, змалку чула й про війну, і про Голодомор, і про репресії.

«Коли почали кричати, що «історію переписують»… Ні, я прожила своє життя й знала все від старших родичів! Дітям мого покоління історію не розповідали в родинах, аби самим дітям не нашкодити, для їхньої ж безпеки. Але старші люди збиралися вечорами, між собою гомоніли – то вони ж згадували, як було, хто помер в голод. Бабуся ще працювала – брала мене з собою на роботу. Я постійно перебувала між людей, і я чула всі історії. Ніхто мене цьому не вчив спеціально, не «виховував»…», – говорить вона.

Її старші родичі по батьковій лінії – Кириченки – були досить заможними й освіченими, каже Тетяна. У прадіда Йосипа зросло 11 дітей і всі отримали освіту, зокрема два старші брати її діда – вищу, були інженерами. Обоє – репресовані.

«Брати працювали на заводі «Арсенал» у Києві. Один з братів був буцімто першим директором заводу. Це напівлегенда, бо підтвердження цього я поки не знайшла. Вони були репресовані, розстріляні 1937 року. Я їздила на завод «Арсенал». У музеї мені сказали – всі документи поки засекречені й справа 1937-го року ще не передана. Фотографій перших керівників заводу теж немає. Інженерами – були точно, брати Кириченки…», – каже Тетяна.

Дружина одного з репресованих братів Кириченків, говорить Тетяна, змогла втекти з Києва з двома дітьми. Пів року в селі на Полтавщині вони переховувалися на горищі, не сходячи вниз.

Сиділи на горищі – члени сім’ї «ворога народу». Всі в родині, зокрема діти, знали, що про це треба мовчати
Тетяна Мухіна

«Сиділи на горищі – члени сім’ї «ворога народу». Всі в родині, зокрема діти, знали, що про це треба мовчати. Мене це вражало з самого дитинства: як жінка з двома дітками змогла висидіти на горищі пів року! За ці пів року їм змогли зробити документи. А тоді моєму дідові вдалося вивезти їх вночі в Козельщину й посадити на поїзд – і на Донбас. Там можна було «загубитися».

Жінка пішла працювати в шахту, возила вагонетку, аби вижити. Після засудження культу особистості отримали документи про реабілітацію цих братів. І ця жінка повернулася в Київ. Її ім’я, на жаль, не пам’ятаю. 1965-го року батько возив нас у Київ і ми були в цих родичів. Навіть тоді вони говорили пошепки про цю історію», – розповідає Тетяна Мухіна.

«Розрив великий був між офіційною і справжньою історією»

Жінка говорить: ще в школі зрозуміла, що офіційна історія – брехня. У селі Тетяна застала людей, які встановлювали радянську владу й брали участь у хлібозаготівлях, але справжньої пошани до них в односельців не було.

«Була така – баба Софія. Її портрет – у музеї, зі святами поздоровляли піонери, ніби шанована людина… Але я помітила: вона живе сама, ні з ким не спілкується. Питаю в бабусі. А бабуся й каже: «Вона була першою комуністкою на селі». А з цим багато стоїть… Репресії, голод. Справжньої поваги – не було. А ще у мене була подружка. Зауважую: повз їхній двір люди йдуть, та чомусь не зупиняються, не вітаються. Я кажу бабусі: «А чого так?». А бабуся каже: «Е, дітки, стільки крові на них». У селі була кривава продзаготівля, і те робилося руками їхнього діда й прадіда. Їх не переслідували – але ставлення було таке. Рід щось втратив. Розрив великий був між офіційною і справжньою історією», – зазначає жінка.

Рушник із деревом життя і спогади про «білогвардійську медсестру» бабу Оляну

Близько пів століття Тетяна зберігає в себе вдома, у міській квартирі, речі старших родичів – ікони та вишивки. Серед найдорожчого серцю – рушники, каже жінка. Час від часу вона робить імпровізовані «виставки» – викладає раритети на фортепіано для друзів.

Рушник із деревом життя
Рушник із деревом життя

Рушник із деревом життя вишила сестра її діда, Оляна Кириченко на початку ХХ століття. Вона була третьою дитиною в родині. У Кременчуку закінчила курси медсестер. Коли розпочалася Перша світова війна, працювала сестрою милосердя в білогвардійському шпиталі.

Я знала про її минуле, але воно не афішувалося
Тетяна Мухіна

«Після війни вона повернулася в село. Вийшла заміж. Прожила життя звичайної селянки – полола буряки нарівні з моєю рідною бабусею. Я знала про її минуле, але воно не афішувалося. А який був у неї вибір? Військова частина перейшла на бік Білої гвардії і їхній госпіталь теж. Нам це важко зрозуміти. Але мене бабуся навчила сприймати життя таким, яке воно є, без ярликів”, - каже Тетяна.

Вишиті рушники родини Тетяни Мухіної
Вишиті рушники родини Тетяни Мухіної

Син баби Оляни загинув у Другу світову, десь на Балтиці.

«Баба Оляна отримувала велику як для села пенсію – 18 рублів. На шість рублів більшу, ніж інші, – за загиблого сина», – говорить Тетяна.

Рушник Оляни зі споду
Рушник Оляни зі споду

Рушник з деревом життя, згадує Тетяна, висів у Оляни поряд з іконами, портретом Шевченка та репродукціями кількох відомих картин, що було дуже незвично для сільської хати. Жінка любила вишивати й прикрашати світ навколо себе.

«Вишите в неї було абсолютно все – від постелі до занавісок, подушки, скатертини, те, чим застеляли лавку.. Хата в баби Оляни була доглянутою, вона про все це дбала, вишивка – розкішна, все – на рівні. Вона була дуже працьовита, відповідальна, справедлива, хвилювалася за всіх своїх родичів, племінників. Прожила 90 років. Була практичнішою за мою бабусю і в житейських речах їй допомагала. І ставилася не з засудженням, а з розумінням. «Мовляв, Оришка – то ж Оришка, треба хату піти їй побілити». Баба Оляна - сильна, стійка. Чому її й поважали в роду, дослухалися до її слова», – розказує Тетяна.

Рушник з голубками – пам'ять про бабу Настю й усіх тих тих, хто не дочекався

Ще одну сімейну реліквію вишила молодша сестра її діда, баба Настя, Анастасія Кириченко, розказує Тетяна. Вона була останньою дитиною в роду, мала проблеми з хребтом і все життя шкутильгала. Саме Настя, каже Тетяна, врятувала її батька від голоду 1933-го.

Залишався мішок груш-дичок, який вона збирала все літо. Ці груші врятували їм життя
Тетяна Мухіна

«У Голодомор Настя забрала мого батька до себе. Йому було шість років. У неї залишався мішок груш-дичок, який вона збирала все літо, сама не знаючи нащо. І коли вивезли всі продукти, то кинули цей мішок на подвір’ї і він залишився. Ці груші, як розповідав мені й батько, врятували їм життя. Вона й пекла їх, і варила… Так пережили вдвох голод. Окрім мого батька, в родині було двоє дітей, вони лишилися з батьками й теж вижили», – говорить Тетяна.

«Утиральник» з голубками
«Утиральник» з голубками
Рушник вишитий 1942 року
Рушник вишитий 1942 року

Попри інвалідність перед самою війною Настя змогла вийти заміж. Вона вірно чекала на чоловіка з фронту, вишиваючи «утиральник» з голубками.

«На Полтавщині такі рушники називалися «утиральниками». Ними витирали руки. Це крамне полотно, причому – німецьке. Вона його купила під час окупації. Найкраща тканина – на рушник для чоловіка. Ось так вона його чекала… Він не повернувся, безвісти зник на війні. А рушник пролежав у скрині до 70-и років. Якось я приїхала в гості до баби Насті – а вона тільки дістала й подала мені як гості. Коли я побачила, я мало не зомліла! Яка сила духу в цьому рушнику! Я питала: «Бабусю, а ви вірили, що він повернеться, що буде перемога?». Каже: «Ми не сумнівалися, що ми переможемо». Була така віра в нашого народу, як і зараз, – що ми переможемо...

У її подруги баби Палажки теж був схожий утиральник. Її чоловік був репресований 1937-го року, він не повернувся. А наприкінці 60-их її розшукували з-за кордону, запит прийшов на сільраду, і нібито то саме чоловік зміг врятуватися і розшукував її. Їй настійливо «порадили» не відповідати. Тому для мене цей рушник-утиральник – це ніби долі всіх тих, хто не дочекався….

«Рушник не торкнувся тих рук, що чекали…» – написала я в одному зі своїх віршів. Мені було років 17, коли я вперше побачила цю річ. Відтоді крається серце – і за бабу Настю, і за бабу Палажку. Я не змогла витирати ним руки, зберегла до сьогодні», – говорить вона.

Як старі вишивки допомагають переживати нову війну

Родинні раритети, каже Тетяна, допомагають і їй самій переживати й нинішню, сучасну війну. Підтримують віра в перемогу України та пам'ять про рід.

Вишита сорочка з колекції Тетяни
Вишита сорочка з колекції Тетяни

«Бабуся мені завжди казала: «Брехати не можна». А я: «Так всі ж брешуть!». Бабуся: «То нехай, їм можна, а тобі – ні. Ти ж Киричківського роду». Оце заклалося з дитинства. В нашому роду я не чула, щоб хтось крав. Це була трудова інтелігенція, яка переслідувалася, але виживала всьому наперекір», – говорить жінка.

Коли мені важко по життю, я думаю: у мене таке сильне коріння!
Тетяна Мухіна

– Іду, було, малою вулицею, а бабусі на лавці. «А чия ж ото пішла?». «Та то – Киричківна», продовжує Тетяна.

– Ніби царівна… Такий же суфікс?

– Саме так. У селі в кожного роду був свій авторитет і його берегли. Ти не мав скоти нічого, що б плямою лягло на твій рід. Коли мені важко по життю, я думаю: у мене таке сильне коріння! Такі сильні люди були в нашому роду, – говорить Тетяна.

Подальша доля рушників

Наразі найдорожчі серцю рушники, які Тетяна Мухіна зберігала в себе десятиліттями разом з родинними історіями, вона вирішила віддати до музею. Говорить: в них – доля всього українського народу, і їх мають бачити люди.

Їх треба показувати не як вишивку. Їх має побачити світ, бо в них доля всього нашого народу
Тетяна Мухіна

«Я збирала й ховала ці речі 50 років. Вони переживають вже другу війну… Я не колекціонерка, не маю хисту до вишивки – мене цікавить саме історія, родинна історія. Зараз кожен з нас робить історію кожним своїм днем. Хочу, щоб про Україну в світі якомога більше говорили. Ці рушники не мають зберігатися навіть у моїх онуків – вони зараз в евакуації закордоном. Я хочу, щоб ці рушники бачили люди. І їх треба показувати не як вишивку. Їх має побачити світ, бо в них доля всього нашого народу. Це звернення до всіх українців та їхніх нащадків», – говорить жінка.

Вишиті речі Тетяни Мухіної
Вишиті речі Тетяни Мухіної

Зараз Тетяна Мухіна шукає музей, з яким би могла поділитися своїми розповідями й передати вишивки. Жінка хоче, щоб це був заклад у діаспорі, де, вважає, під час війни її речам буде більш безпечно.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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