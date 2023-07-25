Мовний омбудсмен розпочав перевірку щодо застосування державної мови «Укрзалізницею»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про заходи контролю за застосуванням державної мови «Укрзалізницею».

«З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», – повідомив Кремінь у фейсбуці.

Кремінь висловив переконаність, що «ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність».

Тим часом «Укрзалізниця» у фейсбуці прикріпила фото нового електронного міжнародного квитка, який, за даними компанії, зараз на узгодженні з партнерами-залізницями, – українською та англійською мовами.

«Активісти можуть бути спокійні за процес українізації залізниці, він іде узгодженим графіком, і до кінця 2023 року матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т.п. І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій, і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків», – повідомили в компанії.

Згідно зі статтею 30-ю закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», підприємства, установи та організації всіх форм власності зобов’язані здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари/послуги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися й іншими мовами.

Відповідно до статті 36-ї закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.