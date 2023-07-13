Київська влада заборонила публічне програвання пісень і творів російською

Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного контенту в столиці – про це пресслужба заявила 13 липня.

За повідомленням, таке рішення Київрада ухвалила на пленарному засіданні в четвер. Його підтримав 71 депутат.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

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«Передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці», – цитує Київрада депутата, голову комісії з питань освіти й науки, молоді та спорту Вадима Васильчука.

Заборона буде поширюватися і на ті об’єкти культури, які мають художнє чи наукове значення та захищені законодавством України.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованого в червні, 84% українців вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань.