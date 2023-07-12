Петиція на захист українського дубляжу в кінотеатрах набрала мінімум голосів для розгляду

Петиція із вимогою залишити український дубляж в кінотеатрах на сайті Кабінету міністрів набрала мінімальні для розгляду 25 тисяч голосів – за даними на 12 липня, її підтримали 25 027 людей.

Петиція вимагає переглянути пункт законопроєкту «Про застосування англійської мови», за яким англомовні фільми мають демонструватися в кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами.

Автор петиції – Максим Левенець – аргументує свою незгоду тим, що український дубляж сприяє поширенню української мови, а за його відсутності глядачі будуть переглядати натомість фільми в російському дубляжу онлайн.

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«Пропоную не ліквідовувати український дубляж повністю, а лише збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі з субтитрами, аби в людей був вибір», – йдеться в тексті.

Петиція була створена 3 липня. Тепер Кабмін має розглянути її протягом трьох місяців із дня оприлюднення.

Офіс президента 28 червня передав Верховній Раді «Про застосування англійської мови». Зокрема, він передбачає поступовий перехід на 100-відсоткову демонстрацію англомовних фільмів без дубляжу в кінотеатрах до 2027 року. Він також містить вимоги до низки посадовців знати англійську.

Проти ініціативи виступила спільнота акторів дубляжу. Серед інших аргументів вони вказали на те, що саме кіно українською допомагає російськомовним українцям переходити на державну мову. Крім того, членкиня правління Спілки кінотеатрів України Людмила Горделадзе висловила думку, що рішення вдарить по відвідуваності кінозалів.