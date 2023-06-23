Держкіно видало 35 прокатних посвідчень компанії «ветерана російської кіноіндустрії», що працював з Бондарчуком

Державне агентство з питань кіно у період із 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року видало 35 прокатних посвідчень для демонстрації фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні компанії UFD (ТОВ «ЮФД»), співзасновником якої весь цей час був російський продюсер, власник двох кінокомпаній в РФ Міхаель Шліхт, відомий продюсуванням російських патріотичних фільмів «Батальйонъ» та «Сталінград» режисера-єдинороса Федора Бондарчука.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ТОВ «ЮФД» продовжило регулярно отримувати від Держкіно прокатні посвідчення для демонстрації рейтингових фільмів в українських кінотеатрах, серед яких, наприклад, «Вендета», «Фіктивний агент», «Райське місто», мультфільми «Моя незграбна фея» та «Ведмедики» – весь цей період співзасновником компанії залишався російський продюсер Міхаель Шліхт.

На сайті Гільдії продюсерів Росії у біографії Шліхта вказано, що свого часу він працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві культури Німецької Демократичної Республіки (тобто у підконтрольній СРСР частині Німеччини). З 1991 року Шліхт працював в Росії. Продюсував патріотичні російські фільми «Батальйонъ» і «Сталінград» (режисер – член партії «Единая Россия» Федір Бондарчук).

Нині в Росії у Шліхта є дві діючі кінокомпанії: «Монументал пикчерс» та «Юнайтед Филммейкерс», які спеціалізуються на виробництві кінофільмів та телепрограм. На сайті «Монументал» Міхаеля називають «ветераном російської кіноіндустрії». Бізнес-партнером Шліхта в «Юнайтед Филммейкерс» є Дмитро Пристансков – колишній очільник «Росимущества» та ексзаступник керівника російського оборонного підприємства «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (перебував на посаді з 2012 по 2017 рік).

Попри те, що у березні 2023 року Міхаель Шліхт зрештою вибув із засновників української фірми UFD, його донька, громадянка Російської Федерації, у травні 2023 року брала участь у Каннському фестивалі саме як представниця цієї української кінокомпанії, що «Схемам» підтвердили організатори фестивалю. У коментарі «Схемам» Поліна Шліхт заявила, що більше не має стосунку до української UFD. При цьому вона відмовилася відповісти на запитання, чий, на її думку, Крим.

Директор компанії UFD Андрій Дяченко заявив, що з Міхаелем компанія не співпрацює з минулого року, а змінити дані в реєстрі раніше не було змоги – «реєстри були закриті». Однак у ДП «Національні інформаційні системи» журналістам повідомили, що обмеження на внесення змін у склад засновників компаній діяло нетривалий період – лише з 24 лютого по 6 березня 2022 року.

Дяченко заперечував, що Поліна Шліхт представляла UFD на Каннському фестивалі у 2023 році, а після ознайомлення з документальним підтвердженням цього факту (листом-відповіддю від організаторів фестивалю) звинуватив журналістів у «однобокості».

«Схеми» відправили на ім’я голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук запит про коментар щодо видачі прокатних посвідчень фірмі російського кінодіяча. Перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук прокоментувала ці факти так: «Він – громадянин іншої країни. На яких підставах, в рамках яких міжнародних документів ми маємо перевіряти громадян іншої країни? При всьому розумінні, при всьому бажанні убезпечити свій інформаційний простір, у нас є низка повноважень і можливостей. Ми не слідчий орган для того, щоб встановлювати якісь факти чи порушення».