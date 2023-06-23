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Держкіно видало 35 прокатних посвідчень компанії «ветерана російської кіноіндустрії», що працював з Бондарчуком

Держкіно у період із 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року видало 35 прокатних посвідчень для демонстрації фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні компанії UFD (ТОВ «ЮФД»), співзасновником якого весь цей час був російський продюсер Міхаель Шліхт

Державне агентство з питань кіно у період із 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року видало 35 прокатних посвідчень для демонстрації фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні компанії UFD (ТОВ «ЮФД»), співзасновником якої весь цей час був російський продюсер, власник двох кінокомпаній в РФ Міхаель Шліхт, відомий продюсуванням російських патріотичних фільмів «Батальйонъ» та «Сталінград» режисера-єдинороса Федора Бондарчука.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Журналісти встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ТОВ «ЮФД» продовжило регулярно отримувати від Держкіно прокатні посвідчення для демонстрації рейтингових фільмів в українських кінотеатрах, серед яких, наприклад, «Вендета», «Фіктивний агент», «Райське місто», мультфільми «Моя незграбна фея» та «Ведмедики» – весь цей період співзасновником компанії залишався російський продюсер Міхаель Шліхт.

Російський продюсер Міхаель Шліхт
Російський продюсер Міхаель Шліхт

На сайті Гільдії продюсерів Росії у біографії Шліхта вказано, що свого часу він працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві культури Німецької Демократичної Республіки (тобто у підконтрольній СРСР частині Німеччини). З 1991 року Шліхт працював в Росії. Продюсував патріотичні російські фільми «Батальйонъ» і «Сталінград» (режисер – член партії «Единая Россия» Федір Бондарчук).

Нині в Росії у Шліхта є дві діючі кінокомпанії: «Монументал пикчерс» та «Юнайтед Филммейкерс», які спеціалізуються на виробництві кінофільмів та телепрограм. На сайті «Монументал» Міхаеля називають «ветераном російської кіноіндустрії». Бізнес-партнером Шліхта в «Юнайтед Филммейкерс» є Дмитро Пристансков – колишній очільник «Росимущества» та ексзаступник керівника російського оборонного підприємства «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (перебував на посаді з 2012 по 2017 рік).

Попри те, що у березні 2023 року Міхаель Шліхт зрештою вибув із засновників української фірми UFD, його донька, громадянка Російської Федерації, у травні 2023 року брала участь у Каннському фестивалі саме як представниця цієї української кінокомпанії, що «Схемам» підтвердили організатори фестивалю. У коментарі «Схемам» Поліна Шліхт заявила, що більше не має стосунку до української UFD. При цьому вона відмовилася відповісти на запитання, чий, на її думку, Крим.

Поліна Шліхт у травні 2023 року брала участь у Каннському фестивалі саме як представниця української кінокомпанії UFD, що «Схемам» підтвердили організатори фестивалю
Поліна Шліхт у травні 2023 року брала участь у Каннському фестивалі саме як представниця української кінокомпанії UFD, що «Схемам» підтвердили організатори фестивалю

Директор компанії UFD Андрій Дяченко заявив, що з Міхаелем компанія не співпрацює з минулого року, а змінити дані в реєстрі раніше не було змоги – «реєстри були закриті». Однак у ДП «Національні інформаційні системи» журналістам повідомили, що обмеження на внесення змін у склад засновників компаній діяло нетривалий період – лише з 24 лютого по 6 березня 2022 року.

Дяченко заперечував, що Поліна Шліхт представляла UFD на Каннському фестивалі у 2023 році, а після ознайомлення з документальним підтвердженням цього факту (листом-відповіддю від організаторів фестивалю) звинуватив журналістів у «однобокості».

«Схеми» відправили на ім’я голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук запит про коментар щодо видачі прокатних посвідчень фірмі російського кінодіяча. Перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук прокоментувала ці факти так: «Він – громадянин іншої країни. На яких підставах, в рамках яких міжнародних документів ми маємо перевіряти громадян іншої країни? При всьому розумінні, при всьому бажанні убезпечити свій інформаційний простір, у нас є низка повноважень і можливостей. Ми не слідчий орган для того, щоб встановлювати якісь факти чи порушення».

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    Максим Савчук

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Автор книги «1937» про політичну та бізнесову діяльність Віктора Медведчука після Революції Гідності.

    Народився у селищі Баришівка на Київщині. Здобув освіту інженера в Національному транспортному університеті та філолога в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Працював у бюро журналістських розслідувань «Свідомо», у газеті «Україна молода», у програмі журналістських розслідувань «Знак оклику» на телеканалі ТВі.

    У 2015 році розслідування «Questions Raised Over Poroshenko’s Role In Valuable Kyiv Land Deal» («Таємниці землі президента Порошенка») потрапило до шорт-листу міжнародного конкурсу асоціації мовників AIB.

    Переможець конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2019 рік) із матеріалом «Зелена родина ру» (про кінобізнес Володимира Зеленського у Росії).

    У 2020 році здобув друге місце на конкурсі журналістських історій DataUp із матеріалом «Американська мрія Віктора Медведчука» (співавтори - Любомира Ремажевська та Олександр Чорновалов).

    Розслідування «Американська мрія Віктора Медведчука» перемогло на Національному конкурсі журналістських розслідувань. Оголошення переможців та нагородження відбулося під час фестивалю розслідувальної журналістики «Межигір’я Фест» в колишній резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича у вересні 2021 року.

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