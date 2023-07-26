ДБР підозрює колишнього нардепа Рабіновича в державній зраді

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутату від партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадиму Рабіновичу про підозру – про це відомство заявило 26 липня.

За твердженням Бюро, колишній парламентар «розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію».

«Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці розцінили дії фігуранта як допомогу Росії в «проведенні діяльності проти України».

Йому повідомили про підозру в державній зраді. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомлення про це скерували запитом до Ізраїлю про міжнародну правову допомогу.

Рабінович був співголовою партії «ОПЗЖ» і був обраний до парламенту від неї в 2019 році. До того був депутатом від «Опозиційного блоку». За даними ДБР, Рабінович зараз переховується за кордоном.

У вересні минулого року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність. Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.