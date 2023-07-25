Підозрюваного у держзраді депутата Пономарьова взяли під варту (доповнюється)

Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному у державній зраді народному депутату від забороненої ОПЗЖ Олександру Пономарьову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Депутат перебуватиме в СІЗО до 21 вересня. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Раніше «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) оприлюднили розслідування про обставини піврічного перебування Пономарьова в окупованому Бердянську та розповіли, як він контактував із представниками ФСБ та окупаційної влади, допомагаючи проводити ремонтні роботи в місті та перезапустив виробництво моторних олив на власних підприємствах, завозячи сировину із РФ та збуваючи готову продукцію країні-агресору.

Слідча суддя Печерського районного суду Тетяна Остапчук на засіданні 25 липня задовольнила клопотання слідчого Головного слідчого управління ДБР про тримання народного депутата під вартою строком на 60 днів, а саме – до 21 вересня 2023 включно, «без визначення розміру застави». І ухвалила «підозрюваного Пономарьова взяти під варту в залі суду».

Сам Пономарьов у коментарі журналістам у суді обвинувачення заперечив і заявив, що це «політичне переслідування».

Раніше у цей же день захист парламентаря спробував заявити відвід судді Тетяні Остапчук. Інший суддя, Олексій Соколов, заслухав це клопотання – і у відводі відмовив.

24 липня правоохоронці з ДБР та СБУ повідомили Олександру Пономарьову про підозру у державній зраді за результатами офіційного розслідування, що тривало з квітня 2022-го.

У цей же день «Схеми» опублікували розслідування, у якому журналісти наводять пряму мову самого Пономарьова про обставини його перебування в Бердянську, який стверджує, що перебував у полоні та піддавався тортурам, та зіставляють з іншими свідченнями та документами, які вдалось отримати журналістам, серед яких дані про пересування депутата, білінги його телефону та листування його соратників, перехоплені телефонні розмови російських окупантів й місцевих колаборантів. А також документи про те, як і на кого працює його бізнес в Бердянську та Росії.

Таким чином, «Схеми» з’ясували, що він дав вказівку перезапустити бізнес, контактуючи з представниками ФСБ та місцевої влади, які перейшли на бік окупантів.

Також журналісти з’ясували, що за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти депутата продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.

За два місяці до повномасштабного вторгнення армії РФ «Схеми» також з’ясували, що Пономарьов, окрім українського, має громадянство Росії. Документи на його отримання були подані у 2003 році, у 2007-му виданий новий паспорт по досягненню 45-річчя. Він досі є дійсним. Нині депутат заперечує, що має паспорт РФ.

Джерела журналістів в правоохоронних органах повідомили, що СБУ підтвердила факт наявності у нього російського громадянства та передала цю інформацію в Державну міграційну службу. Позбавити мандату депутата-власника російського паспорта можна через вирок або припинення громадянства України – а таке рішення може винести лише президент своїм указом, йдеться у розслідуванні.