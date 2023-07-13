У ВР зареєстрована постанова про складання повноважень депутаткою Плачковою, яка була обрана від «ОПЗЖ»

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тетяни Плачкової, яку було обрано від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя».

Причиною припинення мандату вказується особиста заява депаутатки.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що після голосування про припинення депутатських повноважень Плачкової, у ВР буде новий рекорд – найменша за всю історію кількість депутатів парламенту: 404 депутатів із 450.