Депутати Абрамович і Плачкова пояснили свій вихід із фракції ОПЗЖ

Народні депутати Ігор Абрамович та Тетяна Плачкова підтвердили Радіо Свобода про те, що вийшли з фракції «Опозиційна платформа – За життя», та пояснили своє рішення.

«Рішення про вихід з фракції мною було прийнято в перший день війни. У цей складний для країни час я максимально сконцентрований на підтримці мого рідного Харкова. Молюся, щоб на нашій рідній землі якнайшвидше настав мир», – зазначив Ігор Абрамович.

Водночас він не підтвердив, але і не спростував інформацію про те, що наразі, нібито, перебуває за кордоном.

Тетяна Плачкова у коментарі Радіо Свобода зазначила, що рішення про вихід з фракції ОПЗЖ також ухвалила ще у лютому.

«Впевнена, зараз не важливі всі політичні інсинуації та причини. Моя команда сьогодні сконцентрована лише на одному – допомозі людям у своїх містах, громадах. Усім, чим можемо. Ця робота не має політичного забарвлення. А все інше буде мати значення лише у мирний час. Якнайскоріше!», – наголосила вона.

15 березня стало відомо, що зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшли чотири депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

У коментарі Радіо Свобода Вадим Столар зазначив, що заяву на вихід з фракції написав ще 24 лютого, а Олександр Фельдман пояснив, що його рішення було зумовлене тим, що політичні заяви ОПЗЖ суперечать реальності, і він цього не поділяє.

У ОПЗЖ вважають, що вихід депутатів із фракції зумовлений переформатуванням влади всередині неї.

«Це – відповідь депутатів-втікачів на те, що політрада під головуванням Бойка на період воєнного часу підпорядкувала керівнитво фракції та партії під тих, хто залишився в Україні», – так у коментарі Радіо Свобода відреагував на вихід колег із фракції член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, додавши, що має на увазі насамперед Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

Вадим Столар такі закиди заперечує. Ігор Абрамович на запитання Радіо Свобода про це не відповів.

У ОПЗЖ також наголосили, що «депутати, які виявили слабкість, зрадили своїх виборців та товаришів, будуть виключені з партії».