У депутата від ОПЗЖ у телефоні знайшли листування з ФСБ – «Схеми»

Під час обшуку у підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Пономарьова правоохоронці знайшли у телефоні листування із працівниками ФСБ в період перебування депутата в окупованому Бердянську протягом пів року. Про контакти з одним із них – з позивним «Богун» – напередодні розповіли журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» у своєму розслідуванні.

Редакція публікує фотографії телефону нардепа, вилученого правоохоронцями. Судячи з листувань у чаті Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним «Богун» та «Лис», домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств в окупації. Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі «Схемам», що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ «Богуном», але говорив, що це «ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці», від якої він «відмовився».

У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з «Богуном»:

«Вітаю, треба поспілкуватися!», – йдеться у повідомленні, відправленому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь «Богун» пропонує депутату зустрітись «у неділю в Сімферополі».

11 липня 2022 року «Богун» відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його «Батя» та розповідав про стан здоров’я «тещі», повідомляючи, що «допомога не треба».

«Бать, у мене перезмінка раптово виникла, я завтра вже їду (..). Вчора був у тещі, ну просто провідав її і там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, жодної допомоги не потрібно. (...) В будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (...) Підкажу і допоможу чим можу», – йдеться у голосовому повідомленні від «Богуна» Олександру Пономарьову.

Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом на ім’я Віктор «Лис». За даними джерел «Схем» в правоохоронних органах – це також працівник ФСБ, підлеглий «Богуна».

27 травня 2022 року Пономарьов ініціював із ним зустріч: «Давно не бачились. Накопичилась низка питань. Хотілось би обговорити. Коли зручно?»

Судячи з листування, зустріч була призначена на суботу, 28 травня 2022 року на «Бердянських жниварках» – одному з підприємств Пономарьова в окупованому Бердянську.

Зрештою 31 травня 2022 року Пономарьов відправив «Лису» документ про роботу свого бізнесу зі словами «це за підсумками суботи проект пояснювальної».

У «пояснювальній» йдеться про те, що «через проведення спеціальної військової операції повноцінна робота холдингу Пономарьова ускладнена», «відсутні логістичні ланцюжки із постачання сировини, є втрата європейського ринку збуту».

Тому «доцільним», як зазначається у документі, є інтеграція підприємств холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму. Передача бізнес-активу «в оренду» представникам так званих «ЛДНР» позначена як «недоцільна».

«Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим», – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим «Лису».

Наприкінці файлу зазначається, що «якщо стан ринку споживання продукції та здійснення фінансово-торговельних операцій вимагатиме стабільної законодавчої бази та правил, тоді виправданою може бути консервація виробництва до закінчення СВО».

Щодо курортів, які також входять у холдинг Пономарьова, то як йдеться в документі, один з них, дитячий оздоровчий центр «Оріон», «готовий прийняти дітей з Маріуполя – «за рахунок податків та зборів».

Сам нардеп у розмові з журналістами «Схем» переконував, що контроль над своїми підприємствами він втратив у перший день, коли в місто зайшли військові РФ, і бізнес його перестав працювати.

Утім, у своєму розслідуванні «Схеми» оприлюднили перехоплення телефонних розмов «Богуна» з помічником депутата В’ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія «НВП Агрінол» у Бердянську, які свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу.

«Все нормально, ми там посиділи так довго, посміялися навіть, пообговорювали всілякі справи там. Якщо я не помиляюся, ти мені говорив про те, що потрібний сигнал про те, щоб підприємства працювали? (...) Він сказав «так», – казав «Богун» Поліщуку.

Судячи з перехоплених листувань та телефонних розмов співробітників компаній депутата, які опублікували журналісти, по завершенню перемовин між Пономарьовим та представником ФСБ 30 березня 2022 року депутат з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

«Схеми» встановили, що компанії Пономарьова вочевидь також допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті. Про це свідчать записи телефонних перехоплень за квітень 2022, на яких так званий «мер» захопленого Бердянська Олександр Сауленко у розмові з «заступником» Михайлом Грицаєм обговорюють, що команду щодо ремонту може дати лише Пономарьов, але це можна зробити через домовленості зі згаданим працівником ФСБ «Богуном». Згідно з подальшим листуванням, у липні 2022 між так званим заступником глави окупаційної влади Бердянська Олегом Бойком із Поліщуком, компанії Пономарьова на це погодились.

Попри запевнення депутата, що він не контролював бізнес, «Схемам» вдалося встановити, що підприємства депутата після початку окупації та з приїздом туди Пономарьова – продовжили виробництво моторних олив – сировину завозили з Росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції.

Згідно з даними бази імпортно-експортних операцій ImportGenius, після початку окупації компанія «Агрінол» завезла з Росії в Бердянськ сім з половиною тисяч тонн сировини для вироблення моторних мастил. Ввезення тривало щонайменше протягом трьох місяців до травня включно. Їхала сировина зокрема виробництва нафтопереробних заводів державної компанії «Роснєфть». Перевізник – «РН-Транс», дочірня структура «Роснєфті».

Про те, що готову продукцію з Бердянська згодом збували назад в Росію журналістам вдалось простежити через «Енікс» – ще одну фірму з орбіти нардепа, зареєстровану у Москві та записану на його двоюрідну сестру. Відповідно до фінзвітів «Еніксу» до податкових органів РФ, компанія регулярно оплачувала послуги з перевезення вантажів, місце вивезення – Бердянськ. Продукцію везли у низку російських міст.

24 липня народному депутату Олександру Пономарьову від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»). Правоохоронці зі Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань повідомляють, що викрили його «на співпраці з РФ».

25 липня Печерський районний суд міста Києва обрав Пономарьову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Депутат перебуватиме в СІЗО 2 місяці, до 21 вересня.

Сам Пономарьов у коментарі журналістам у суді обвинувачення заперечив і заявив, що це «політичне переслідування».