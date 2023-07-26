МОК запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку Росію і Білорусь

Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

Гватемала також не отримала запрошення на Олімпіаду. Її виключили зі списку запрошених, оскільки наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету країни.

26 липня відбулася церемонія з нагоди відзначення року до початку літньої Олімпіади 2024 року.

Питання про участь спортсменів із Росії й Білорусі в Олімпійських іграх обговорюється відтоді, як Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Незважаючи на відсутність запрошення, спортсмени з Білорусі та Росії зберігають можливість взяти участь в Іграх.

Раніше МОК оголосив, що ухвалюватиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом, «відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, у відповідний час».

Минулого тижня Міжнародна федерація гімнастики вирішила допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі від 1 січня 2024 року, тоді як раніше цього місяця Генеральна асамблея Олімпійської ради Азії проголосувала за те, щоб допустити максимум 500 спортсменів із цих країн до змагань, щоб вони могли отримати кваліфікацію на Паризькі ігри.

Україна наполягає на тому, що, враховуючи агресію Росії проти України і допомогу Білорусі у веденні війни, російські й білоруські спортсмени не повинні бути присутніми на міжнародних спортивних аренах.

Бах сказав, що на Ігри в Парижі продали понад сім мільйонів квитків. Ці змагання стануть першими в історії Олімпійськими іграми з гендерним паритетом, оскільки МОК виділив однакову кількість квот для спортсменок і спортсменів.

Літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада – з 28 серпня до 8 вересня.

У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.

У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі.