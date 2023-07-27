Давні гроші України спростовують міфи пропаганди Росії – музейники США

Ірина Шинкаренко, «Голос Америки» Українські гривні, карбованці та старовинні монети вже понад рік експонуються в Національному музеї американської історії у Вашингтоні. Ці гроші, кажуть музейники, зараз мають величезну освітню місію і допомагають боротися з міфами російської пропаганди, адже якнайкраще показують давню українську історію. «Маємо в колекції понад 800 експонатів з України» «Національна нумізматична колекція налічує близько 1,6 мільйона об'єктів. Вони представляють кожен заселений континент і охоплюють понад три тисячі років історії людства. Тож колекція неймовірно велика і різноманітна. У нас є гроші з усіх куточків світу, крім Антарктиди. І нам неймовірно пощастило, що ми маємо в колекції понад 800 експонатів з України», – розповідає Еллен Файнголд, кураторка Національної нумізматичної колекції США.

Уже понад рік українським гривням та давнім монетам відведене особливе місце у цьому музеї. Після початку повномасштабної війни Росії проти України стенд з українськими гривнями та давніми монетами розмістили на початку експозиції.

«Предмети нашої національної колекції розповідають більш ґрунтовно про історію України»

«У березні, в лютому 2022 року, коли ми постійно чули від Росії, що Україна завжди була частиною РФ, я подумала, що предмети нашої національної колекції насправді розповідають іншу історію. Вони розповідають більш ґрунтовно про історію України. Тож я почала шукати колекцію, щоб дізнатися, що було випущено в Україні та скільки століть Україна або випускала власну валюту, або пропускала валюту через торговельні шляхи та сусідів. Я для себе з’ясувала, очевидно, українці це знають, що вони мають дуже довгу та багату історію у понад тисячу років, яка протягом більшого періоду не включала перебування у складі Росії», – каже Еллен.

Українські гроші в історичному музеї збирали багато років, їх сюди передавали переважно приватні колекціонери. Основна частина колекції досі зберігається у закритих для відвідувачів сховищах, тоді як частину вперше експонують у відкритій для відвідувачів галереї поруч із американськими монетами та банкнотами.

У нашій колекції є досить багато монет із Кримського ханства

«Наша мета у цій галереї – показати американську історію в глобальному контексті. Тож ми навмисно розташовуємо американські гроші поряд із грошима з усього світу, щоб не лише показати американську історію, але й розповісти про відносини Америки зі світом та про всі глобальні впливи, які сформували нашу економіку. І ми пишаємося тим, що через цю колекцію можемо представити історію інших країн, не лише нашу. І однією з таких важливих країн є Україна», – розповіла кураторка колекції.

В українській колекції музею експонують старовинні гроші як виготовлені, так і знайдені на території України, які доводять – наскільки важливими здавна були українські землі на міжнародній арені. «Важливим місцем був Київ за століття перед заснуванням Москви» «Верхня половина цього стелажу охоплює період від восьмого – дев’ятого століття аж до 18-го століття. Тож у нас тут фактично 1000 років. І те, що ви можете відразу побачити, подивившись на ці об’єкти, це те, скільки різних типів валют виготовлялися у Києві, а також у Північній Африці, у Польщі, Литві та в Кримському ханстві, у нашій колекції є досить багато монет із Кримського ханства. Люди часто запитують, наприклад, чому так багато іноземних валют було в обігу в Україні, і те, про що я люблю з ними говорити – яким важливим місцем був Київ у центрі перехрестя торговельних шляхів між Сходом і Заходом, наскільки космополітичним був Київ за століття перед заснуванням Москви», – каже Еллен Файнголд.

В основі української експозиції – златник Київського князя Володимира Великого. Втім, ця монета не справжня, тут виготовили її муляж, щоб пояснити американцям більше про Україну. «Таких у світі, як я знаю, лише 11. Жодної з них тут нема. І я рада, що їх тут нема. Вони належать Україні та тим місцям у регіоні, з якими ця історія глибоко пов’язана. Тож я рада, що ми змогли показати це зображення та поділитися цією історією», – пояснила Еллен. Натомість є в українській колекції і справжні оригінали – це візантійські монети. «Це візантійська монета, за її зразком Володимир Великий створював свої монети. Я думаю, він вважав, що візантійські монети були потужною валютою в регіоні», – розповідає кураторка, показуючи одну з візантійських монет.

Еллен Файнголд зізнається, що завдяки грошам зробила багато відкриттів з історії України. Один із об'єктів, який здивував її найбільше, – банкнота у 100 карбованців часів Української Народної Республіки (УНР). Жінка має єврейське коріння, і була вражена, побачивши на карбованцях напис на ідиші.

«Що мені дуже подобається в цій купюрі, не лише те, що вона гарна і візуально приваблива, а й те, що на ній використано чотири мови: українську, польську, російську та ідиш. І ці чотири мови відображають, наскільки різноманітною та багатошаровою була Україна того часу. Тож коли ми чуємо цей наратив про те, що українці є росіянами, що вони завжди були частиною Росії, такий артефакт дійсно суперечить цьому, і це без будь-яких політичних мотивів, це просто показує, скільки було мов і скільки людей жили в Україні в той час. Тож я відчула, що це справді чудовий приклад того, як грошовий артефакт може виконувати важку роботу з роз’яснення фактів», – сказала Еллен. На виставці в історичному музеї є й українські гривні, які зараз в обігу. А найновішим експонатом тут є банкнота «Мир для України» номіналом у нуль євро, яка випущена минулого року для благодійності.

Ми вважаємо, що потрібно деколонізувати, позбутися впливу імперії на опис нашої колекції

Втім, найближчим часом українська колекція поповниться новим експонатом. Завдяки відвідувачам працівники музею нещодавно виявили власну помилку: старовинну срібну гривню 13-го століття з Чернігова вони віднесли до колекції російських грошей. Тепер її планують перенести в українську колекцію, щоб відновити історичну справедливість. «Ми маємо колекції з дуже старими описами, в яких експонати відносять до Російської імперії, або місце походження позначене як Росія. Очевидно, це вже досить давно розвіяно. Тож це можливість для мене виправити цю історичну несправедливість. І ми вважаємо, що потрібно деколонізувати, позбутися впливу імперії на опис нашої колекції. Наші відвідувачі абсолютно праві, вказавши мені на цю помилку. І я дуже рада, що маю змогу її виправити», – розповіла куратора колекції.

Після зауваження відвідувачів, старовинна гривня перейде із російської колекції до української, обіцяють у музеї. На сайті музею вона вже значиться як українська.

Ми перевіримо колекції, щоб предмети, які помилково ідентифіковані як російські, але є українськими, були перекласифіковані

«Ми заберемо її з російського відділу, експозиції російських монет внизу, і повернемо нагору, відповідно ідентифікуємо як українську, і в майбутньому ми також перевіримо інші наші колекції, щоб переконатись, що будь-які предмети, які помилково ідентифіковані як російські, але насправді є українськими, були перекласифіковані, відповідно до історії», – сказала Еллен.