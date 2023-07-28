«Другую Украину» в Росії зареєстрували офіційно. Її очолили Медведчук і Жарких

Політичний проєкт «Другая Украина» обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука з неформальної перетворився на офіційно зареєстровану в Росії громадську організацію. Головою виконкому став колишній український журналіст Денис Жарких, Медведчук – головою ради.

Про це повідомляють журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на дані реєстру юридичних осіб РФ.

Відповідно до цих даних, у червні цього року був створений громадський рух «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина». Адреса організації – Москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9. Крім цього, «Другая Украина» заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» та «Другая Украина». Відповідно до заявлених видів діяльності, «Другая Украина» – громадська нерелігійна організація, а не політична партія, тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ. Головою виконавчого комітету організації став Денис Жарких, а головою ради руху, повідомляється на сторінці у фейсбуці «Другой Украины», є Віктор Медведчук.

Денис Жарких – колишній український журналіст. Він є політичним коментатором на майданчиках Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року, коли Медведчук ще не був народним депутатом України, а очолював проросійський рух «Український вибір». Після того, як канал «112 Україна» став підконтрольним найближчому оточенню Медведчука, Жарких став ведучим програми «По суті» на цьому каналі.

У 2018-му тодішній генпрокурор Юрій Луценко ініційовував перевірку публічних висловлювань Жарких. Офіс генпрокурора не відповів на запитання журналістів «Схем» щодо наслідків тієї перевірки. Ексгенпрокурор Юрій Луценко також не відповів журналістам.

Денису Жарких 55 років. За інформацією джерел журналістів «Схем» у одному з правоохоронних органів, він перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах йому дозволили виїхати під час воєнного стану.

«Другая Украина» почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». На сторінці «Другой Украины» йдеться, що «основою для обговорень стала стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

«Схеми» повідомляли, що до «політичного руху» «Другая Украина» долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.