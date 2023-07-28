Зеленський затвердив перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня на 25 грудня.

Також в Україні офіційно змінили дату святкування деяких інших свят:

День Українського козацтва та День захисників та захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності перенесли з 28 липня на 15 липня;

День усиновлення перенесли із 30 вересня на 17 вересня.

Також тепер в Україні День сімʼї відзначатиметься 15 травня.

Напередодні Православна церква України (ПЦУ) остаточно ухвалила рішення, що з 1 вересня 2023 року церква перейде на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква, відрізняється на 13 днів від григоріанського, за яким живе більшість країн світу. Різдво за цим календарем відзначають 7 січня. Більшість православних церков використовують новоюліанський календар, який зараз збігається із григоріанським.