Рада змінила дати святкування Різдва, Дня захисників та Дня державності

Верховна Рада змінила дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового, повідомив у телеграмі член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«За» схвалення президентського законопроєкту №9431 проголосував 241 народний депутат.

Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України – на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, зараз це 14 жовтня), а Різдво відзначатимуть 25 грудня.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко додав, що нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Президент України Володимир Зеленський у червні вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці. У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року.

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За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» ще в листопаді 2022 року, кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла: з 26% до 44%.