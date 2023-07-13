СБУ повідомила митрополиту УПЦ (МП) Павлу про нову підозру

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебідя), тепер його можуть помістити під варту, повідомляє пресслужба відомства.

У СБУ наголосили, що за день до оголошення митрополитові Павлу першої підозри, він дав відео-інтерв’ю одному із українських медіа. У ньому він «заперечив існування України як суверенної держави».

Окрім того, він назвав війну РФ проти України «громадянським конфліктом», який нібито триває із 2014 року.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

«Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів. Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – підсумували в СБУ.

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак тоді в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.