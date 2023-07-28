Зеленський у День державності розповів, якою бачить перемогу України

Президент України Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української державності під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві.

«Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність є нашою відповіддю на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш», – заявив глава держави.

28 липня в Україні відзначають День державності. Це свято Зеленський затвердив 2022 року, воно збігається з Днем хрещення Київської Русі. З наступного року, у звʼязку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, це свято відзначатиметься 15 липня.